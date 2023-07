Rusia derriba tres drones ucranianos cuyo objetivo era atacar Moscú

Tres drones ucranianos que han atacado la capital rusa, Moscú, han sido derribados este sábado, pero han dejado un herido, además de ocasionar daños leves a dos torres de oficinas, según ha informado el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin. "Un guardia de seguridad resultó herido en un edificio Oko-2 como resultado de la explosión. Los cristales del primer al cuarto piso se rompieron como resultado de un ataque con aviones no tripulados", ha dicho una fuente a la agencia de noticias TASS. Según el Ministerio de Defensa ruso, "en la mañana del 30 de julio, Ucrania intentó atacar instalaciones de Moscú con drones, uno de los cuales fue destruido en el aire sobre el territorio del distrito de Odintsovo y otros dos fueron reprimidos y estrellados en la ciudad de Moscú". A causa del ataque el aeropuerto internacional de Moscú permanece cerrado tanto para llegadas como salidas. El presidente ruso, Vladimir Putin, culpó a Ucrania a finales de mayo de ataques "terroristas" con drones registrados en la capital, sugiriendo que este tipo de incidentes buscan "provocar una respuesta de Rusia" en medio de la invasión del país vecino, desatada en febrero de 2022 por orden del propio mandatario de Rusia. Además, Moscú culpó a Kiev a principios de mayo de otro ataque contra el Kremlin que describió como un "intento de asesinato" contra Putin. El último ataque se produjo hace más de una semana cuando las autoridades rusas informaron de que derribaron tres drones en la región de Moscú que no dejaron no daños materiales ni víctimas.