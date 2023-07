Rusia derriba dos drones ucranianos cuyo objetivo era atacar Moscú

Tres drones ucranianos han atacado la capital rusa, Moscú, este sábado y aunque no han dejado ni víctimas ni heridos, si han ocasionado daños leves a dos torres de oficinas, según ha informado el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin. Las fuerzas del orden rusas han confirmado a la agencia de noticias TASS que un dron fue destruido y otros dos fueron "reprimidos" antes de alcanzar su objetivo original, que todavía se desconoce cuál era. "El vidrio se hizo añicos como resultado de la explosión en el nivel de los pisos quinto y sexto del edificio de 50 pisos en el terraplén de Presnenskaya", han descrito los servicios de emergencia de la capital que han acudido al lugar de la explosión. El presidente ruso, Vladimir Putin, culpó a Ucrania a finales de mayo de ataques "terroristas" con drones registrados en la capital, sugiriendo que este tipo de incidentes buscan "provocar una respuesta de Rusia" en medio de la invasión del país vecino, desatada en febrero de 2022 por orden del propio mandatario de Rusia. Además, Moscú culpó a Kiev a principios de mayo de otro ataque contra el Kremlin que describió como un "intento de asesinato" contra Putin. El último ataque se produjo hace más de una semana cuando las autoridades rusas informaron de que derribaron tres drones en la región de Moscú que no dejaron no daños materiales ni víctimas.