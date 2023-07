Previa del Japón - España

La selección española femenina de fútbol cerrará este lunes (9.00 horas/La 1) la primera parte de su recorrido en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con su duelo ante Japón, seguramente el de más exigencia y el primer examen importante en el torneo donde está en juego la primera plaza del Grupo C, que ya sabe con quien se cruza. España ha cumplido con los pronósticos y llega a esta cita de dificultad con los deberes hechos y con el billete para los octavos de final certificado, que ahora quiere endulzar con un pleno de victorias que refuerce su estado anímico. También acude sin exigencias el combinado nipón, con el que está empatado a puntos y del que sólo le diferencia un gol a favor, el cual decantaría el liderato para el equipo de Jorge Vilda en caso de igualada en el Sky Stadium de Wellington. Españolas y japonesas ya saben que sus obstáculos en los octavos serán Suiza o Noruega, primera y segunda clasificadas respectivamente del Grupo A Mientras tanto, el primer puesto ya no garantiza con tanta seguridad que se pudiese evitar a los Estados Unidos en unos hipotéticos cuartos de final, algo para lo que habrá que esperar al miércoles. Todo hace indicar que esto último no desviará la atención de ninguna de las dos selecciones, cortadas por un patrón similar en cuanto a idea futbolística y a la calidad de sus planteles, por lo que se presupone un buen y entretenido primer choque oficial entre ambas, que sí han mantenido una rivalidad mayor en las categorías inferiores. De hecho, muchas jugadoras de los dos equipos se volverán a ver las caras en este encuentro después de haber vivido batallas en los Mundiales Sub-20 y Sub-18. Tal puede ser el caso de la delantera Salma Paralluelo, que el pasado verano firmó dos tantos en la victoria por 3-1 para levantar el título mundialista Sub-20. España y Japón querrán la pelota para imponer sus planes, apenas diferenciados por el esquema habitual de Futoshi Ikeda. Él apuesta por una defensa de tres centrales, que no parece que vaya a alterar en exceso las ideas de Jorge Vilda para este encuentro, donde su once se asemejará mucho, salvo sorpresa, al de la goleada (5-0) del pasado miércoles ante Zambia, donde demostró que en el banquillo tiene armas para variar los escenarios que presenten los rivales. Lo más probable es que el técnico madrileño vuelva a disponer de Alexia Putellas, titular ante el equipo africano, junto a Aitana Bonmatí, que no estuvo del todo fina en el último partido, y una Tere Abelleira en franca progresión, mientras que arriba el juego asociativo de Mariona Caldentey y Jenni Hermoso se antoja clave, con Salma Paralluelo amenazando de nuevo con su velocidad a la zaga japonesa. La única duda de Vilda es atrás, ya que parece que la capitana Ivana Andrés lleva días sin entrenar por molestias en el sóleo y sería baja, lo que abre una oportunidad para Rocío Gálvez y Laia Codina como compañera de una Irene Paredes imperial ante Zambia. EL AMISTOSO DE LA CARTUJA COMO REFERENCIA La selección española tiene una idea de a qué se va enfrentar ya que el pasado mes de noviembre se midió en un amistoso a Japón en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, en el que se impuso por 1-0 con gol de Alba Redondo; aunque su once seguramente difiera mucho más que el de las japonesas, pues entonces no disponía de jugadoras como Putellas, Bonmatí, Hermoso o Caldentey. Aquel día constató el nivel del conjunto nipón, campeón del mundo en 2011; pero en los últimos años ha bajado algo su rendimiento, lo que le ha llevado a salirse del 'top 10' del ranking de la FIFA (11º). Ello exigirá un partido más redondo y constante a las españolas, con ciertas lagunas y bajones de ritmo en las victorias ante Costa Rica y Zambia. Japón tampoco pasó muchos problemas ante las 'ticas' (2-0) y las zambianas (5-0) y le querrá discutir la posesión de la pelota al equipo de Vilda, apoyada en jugadoras de la calidad de Yui Hasegawa, Hina Sugita, Fuka Nagano o Aoba Fujino, importantes en el entramado del equipo de Ikeda, que se ha renovado tras su discreta actuación hace cuatro años en Francia, donde no pudo pasar de octavos. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. JAPÓN: Yamashita; Miyake, Kumagai, Minami; Shimizu, Sugita, Hasegawa, Nagano; Naomoto, Tanaka y Fujino. ESPAÑA: Misa Rodríguez; Ona Batlle, Irene Paredes, Rocío Gálvez, Olga Carmona; Alexia Putellas, Tere Abelleira, Aitana Bonmatí; Salma Paralluelo, Jenni Hermoso y Mariona Caldentey. --ÁRBITRA: Ekaterina Koroleva (USA). --ESTADIO: Sky Stadium de Wellington. --HORA: 9.00/La 1.