Pedro Alonso nos confiesa qué le parece la vuelta del emérito a España

Muy discreto con su vida privada, son muy pocas las ocasiones en las que el actor Pedro Alonso abre su corazón y habla delante de las cámaras de su lado más personal. Sin embargo, esta semana Europa Press ha podido hablar con él en varias ocasiones y no se dejado nada por contestar: desde el rey emérito hasta su amor por Tatiana Djordjevic. El intérprete nos habló por primera vez de su novia, a quien le dedicaba unas bonitas palabras, deshaciéndose en halagos al asegurar que está muy feliz y profundamente enamorado de ella: "Sí, totalmente... Es divina". Aunque sí que nos aseguró que de momento descarta pasar por el altar con ella y así responde al preguntarle si quiere ser padre de nuevo: "No... Si tengo una hija que es la bomba, incomparable". El actor no dudó en criticar a los paparazzis que le fotografiaron con su pareja: "No me da igual que me fotografíen por ella, para nada. A mí, lo que hagan conmigo que lo hagan con respeto. Si alguien te persigue y te hace fotos, no me parece lo más guapo, también te lo digo" aunque nos reconocía que no suele estar al tanto de la prensa: "¿Sabes lo que pasa? Que ni me entero. Como no me entero, me da igual, no me entero". Pedro también nos dio su opinión acerca de la situación política actual en España: "Todo es una competición en la que la prioridad parece ser arañar la credibilidad de otro antes que reforzar los principios de uno. Yo en lo personal estoy un poco harto de ese tono, pero bueno, ahora tienen que negociar y veremos lo que pasa". Eso sí, tiene la esperanza de que todo mejore en el futuro: "intentar salir de ese bucle en el que la energía siempre pone el dedo por delante para señalar al otro. Realmente, esa vertiente tan áspera de la política me tiene cansado como a muchos, por lo que detecto, y me gustaría que hubiese otro aire, otro tono, un tono más moderno". Por último, Pedro reaccionaba así cuando le comentábamos que la vuelta del Rey Juan Carlos a España sea el tema del día: "Es que no sabía que era la noticia del día, me impacta cero, estaba en mi casa trabajando en mi documental. Me impacta cero" y añadía qué significa que la gente le dé tanta importancia: "Es la medida de donde está el centro de intereses de este país. Entiendo que es el tipo de noticias que generan mucho morbo, es un señor que ha sido el Rey De España que es una monarquía parlamentaria, en verano es una noticia que da juego, pero no está en el centro de mi conversación en el día a día, vengo de mi casa de trabajar intensamente".