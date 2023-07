Madame de la Rosa confía en que Rosalía y Rauw Alejandro puedan retomar su relación

Después de conocer que la Reina Letizia se estudió el perfil de Instagram de la actriz María Hervás para conocerla mejor y saber de que hablar en uno de sus encuentros públicos, muchos han sido los famosos que han opinado sobre el tema. Nadie se imaginaba que la monarca tuviera un perfil en redes sociales para 'investigar' a rostros conocidos y ahora... parece que sería una buena idea que tuviera su propia cuenta. Europa Press hablaba este sábado con Madame De Rosa, que acudía a la final de la King League y quién mejor que ella para opinar sobre la existencia de un posible perfil de la Reina Letizia en redes. La influencer, que lleva años trabajando en ellas, le mandaba un consejo para gestionar sus redes: "Que sea ella misma siempre es lo es lo que tiene que hacer, ser ella misma para todo, para todo. Aunque supongo que lo tendrá más complicado". Aunque le aconsejaría la mayor naturalidad posible, Madame nos reconocía que eso implicaría no tener todo bajo control: "al final a la gente le encanta la naturalidad, como como hacen los príncipes de Inglaterra, que son como súper naturales. Entonces, al final, ese punto natural a la gente le engancha mucho. Le gusta mucho ver ese lado de no tan protocolario". Además, la influencer nos confesaba que se alegra de que esté dando pasos para acercarse a la ciudadanía 'bicheando' en redes sociales: "Entiendo que ella tiene que tener unos límites, pero bueno, está bien, de vez en cuando que se suelte la melena y que la veamos ese lado más natural". Por otro lado, Madame confía en que Rosalía y Rauw Alejandro puedan retomar su relación como la pasó a Dulceida: "claro, nos ha dado a todos. Pero bueno, es que así es la vida. Quién sabe a lo mejor vuelven, como Aída y Alba". Mientras tanto, entre Shakira y Piqué, se queda con ambos y espera que consigan llegar a un acuerdo por el bien de sus hijos: "yo soy de los dos, sí, claro. Las cosas de pareja son de pareja y eso no se puede meter nadie. Seguro, y tienen hijos. Lo harán".