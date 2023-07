Los fuertes vientos dificultan el delicado traslado del carguero incendiado en Países Bajos

Los servicios de emergencia neerlandeses tenían previsto remolcar este sábado el carguero de automóviles incendiado esta semana hasta un amarre seguro lejos de la costa norte del país, pero la maniobra ha sido aplazada en el último momento debido a las condiciones meteorológicas. El Fremantle Highway habría llegado inicialmente a la isla de Schiermonnikoog el domingo, según un portavoz de la autoridad de aguas de La Haya. Sin embargo, la maniobra se ha considerado arriesgada, ya que el buque --con unos 3.800 coches a bordo-- seguía ardiendo y la dirección del viento junto a la densidad del humo han hecho imposible llevar a cabo la maniobra, ha informado la autoridad de aguas de La Haya a última hora del sábado. Desde La Haya han explicado que los riesgos para el traslado son demasiado grandes en estos momentos, señalando que el viento llevaría nubes de humo directamente sobre el remolcador, poniendo en peligro la salud y seguridad de la tripulación. Se teme que se rompa o vuelque de camino a su amarre provisional. Esto supone un riesgo de catástrofe medioambiental. No obstante, es posible que la operación tenga que aplazarse varios días hasta que cambie el viento. "Hasta entonces, el buque permanecerá en su posición actual". El estado del buque es supervisado constantemente por especialistas, según la autoridad. "CONTENEMOS LA RESPIRACIÓN" Los expertos ya habían preparado el buque para remolcarlo y dijeron que se estaban tomando precauciones contra cualquier vertido de sustancias contaminantes. "Nos mantenemos informados y contenemos la respiración", tuiteó la alcaldesa de Schiermonnikoog, Ineke van Gent, ante la creciente preocupación de que la operación pudiera poner en peligro la isla. El transporte iba a ir acompañado de remolcadores y un barco especializado en la limpieza de petróleo en el mar. Las autoridades habían dicho en un principio que el barco era estable y que no se esperaban consecuencias adversas para las islas y la reserva natural del Mar de Wadden, al otro lado de ellas. El carguero iba a ser reposicionado 16 kilómetros al norte de Schiermonnikoog hasta que se encuentre un puerto. El buque, de bandera panameña, se dirigía inicialmente de Bremerhaven (Alemania) a Singapur cuando se incendió en la madrugada del miércoles frente a la vecina isla de Ameland. Una persona murió durante la evacuación de la tripulación. Los expertos especularon con la posibilidad de que el fuego se originara en la batería de uno de los coches eléctricos del carguero, pero esto no se ha confirmado.