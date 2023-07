La Reina Letizia recupera su vestido negro de Uterqüe para clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest

Como cada año, la Reina Letizia ha querido demostrar su apoyo por la cultura española y no ha dudado en viajar hasta Mallorca para asistir a la clausura de la 13ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest. Más allá de ser una mera espectadora, ha sido la encargada de entregar el premio Masters of Cinema. Su Majestad llegaba al Centro Cultural La Misericordia, Palma, con una sonrisa en el rostro y luciendo uno de sus diseños que ya habíamos visto en otras ocasiones. En esta ocasión, escogió el vestido negro de tirantes de la firma Uterqüe perteneciente a la colección de verano 2020. El tejido plumeti otorga a la pieza semitransparente un estilo elegante pero, a la vez, bohemio. No pudo faltar un bolso de mano de color oro a juego con unas alpargatas del mismo color. En el photocall, ha podido saludar a la presidenta Marga Prohens; al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; a la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo; al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y al alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otros. Durante la gala, la Reina Letizia entregaba el premio a la actriz Irène Jacob, quien recibía el galardón con agradecimiento y orgullo. De camino a su sitio, su Majestad quiso dedicar unos segundos a saludar a Irene Escolar, a quien abrazó cariñosamente antes de continuar con la clausura del evento.