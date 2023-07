La Reina Letizia clausura la 13ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, en Palma

La Reina Letizia ha clausurado este domingo la 13ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, entregando en mano el premio honorífico Master of Cinema a la actriz francesa Irène Jacob, quien ha resaltado el "honor" de recibirlo y ha expresado su agradecimiento al AMFF. "Llevo en Mallorca tres días y hemos visto diferentes sitios, conocido a gente distinta y hablado del cine y la vida y del cine en la vida", ha manifestado la actriz reconocida. Su Majestad, que ha llegado puntual a las 21.00 horas al centro cultural La Misericòrdia, ha posado al entrar en el photocall del evento junto a la presidenta del Govern, Marga Prohens; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otras personalidades. En el transcurso de la gala se ha hecho entrega de los premios de la Sección Oficial del festival. El Premio Dama Agustí Villaronga a la Mejor Película Nacional, con una dotación de 3.000 euros, ha recaído en 'Sueños y pan', el debut de Luis Soto Muñoz que, en palabras del jurado, es "una película radical, novedosa y audaz como fue el cine de Agustí". Asimismo, el jurado, compuesto por los artistas Susi Gómez, Sergi Caballero y Pep Girbent, ha decidido conceder una Mención Especial a 'Las chicas están bien', de Itsaso Arana, "por su manera de tratar temas universales, incorporando las propias experiencias de las protagonistas para crear una compleja joya". El galardón a la Mejor Película Internacional, dotado con 10.000 euros a la distribución, ha recaído en 'Safe Place', de Juraj Lerotic, "por la exquisitez de la dirección y el virtuosismo de un guión que consigue retratar con sensibilidad y delicadeza un drama familiar sobre el suicidio". Además, el jurado, integrado por Vicky Luengo, Carlos Cuevas, Omar Ayuso y los estudiantes Pau Amer, Ainhoa Cuevas y Caterina Llabré, ha concedido una mención especial al drama romántico 'Falcon Lake' "por su bellísima fotografía, por combinar el 'coming of age' y el realismo mágico, y porque augura un futuro prometedor de la directora Charlotte Le Bon". Por su parte, el Premio de la Crítica ACEC, otorgado por Daniel Farriol, Estanis Bañuelos y María Abad, ha sido para 'Aurora's Sunrise', de Inna Sahakyan, "por hacer una propuesta artística insólita que utiliza distintas técnicas narrativas para contraponer la belleza pictórica de sus imágenes con el desgarro de la masacre al pueblo armenio". También se ha resaltado "su combinación de animación y documental en asombrosa armonía para mantener viva la memoria colectiva y que, pese a tener un punto de vista subjetivo, logra transmitir con honestidad una historia de resiliencia tan necesaria como actual". Finalmente, el Premio del Público ha sido para 'Passages', del norteamericano Ira Sachs. A la entrega de premios le ha seguido la premiere española de 'Creatura', de Elena Martín, Mejor Película Europea en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. El toque final lo da la cantante Alice Wonder. Cabe recordar que el cine Rívoli acogerá la proyección de las películas ganadoras el próximo 31 de julio. Por esta edición del festival han desfilado estrellas del cine, la música y las artes como Gaspar Noé, Irène Jacob, Ira Sachs, C Tangana, Mina El Hammani, Enrica Fico Antonioni, Boris Izaguirre, Enric Auquer, Omar Ayuso, Vicky Luengo, Carlos Cuevas, Miki Esparbé, Clara Segura, Irene Escolar, Maggie Civantos, Maria de Nati y directores emergentes como Marija Kavtaradze (mejor dirección en el último Festival de Sundance por Slow), Alejandro Marín ('Te estoy amando locamente'), Elena Martín Gimeno ('Creatura'), Itsaso Arana ('Las chicas están bien'), Antonina Obrador ('Quest'), Llorente ('Notas sobre un verano') y Luis Soto Muñoz ('Sueños y pan'). También han asistido los diseñadores Viktor&Rolf, el politólogo Pablo Simón, o los escritores Andreu Jaume y Miguel Ángel Cajigal. RÉCORD DE PARTICIPACIÓN Atlàntida Mallorca Film Fest 2023 ha contado con más de 23.000 espectadores en sus 75 eventos que suman proyecciones, conferencias y conciertos en espacios emblemáticos de la capital balear como Ses Voltes, La Misericordia, la Sala Rívoli, el Hotel HM Palma Blanc y la Fundació Miró. El director del festival y cofundador de Filmin, Jaume Ripoll, ha manifestado que la conclusión de esta edición del festival se hace "con la mayor de las satisfacciones". A partir de este lunes, el Atlàntida Mallorca Film Fest celebrará ocho proyecciones en Barcelona con los títulos más exitosos de su edición balear en la sede de The Social Hub. Asimismo, ese mismo día toda la Sección Oficial Internacional se sumará a los más de 100 títulos que el Festival está ofreciendo en su versión online en Filmin hasta el 24 de agosto.