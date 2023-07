La Fiscalía israelí no investigará al ex primer ministro Olmert por incitar presuntamente a la sedición

La Fiscalía General de Israel no tiene previsto iniciar investigación alguna contra ex primer ministro del país Ehud Olmert por incitar presuntamente a la sedición y llamar a la desobediencia civil contra la reforma judicial que está impulsando el actual Gobierno israelí. El fiscal general adjunto Alon Altman ha comunicado esta decisión a decenas de militares israelíes que habían exigido una investigación contra Olmert por reclamar también, en dos entrevistas televisadas, que las fuerzas israelíes declararan la "guerra" en "batallas cara a cara" para impedir la ejecución de una reforma cuyos críticos condenan como un ataque a la separación de poderes al incrementar las competencias del Gobierno sobre las decisiones judiciales. En la misiva, filtrada este domingo y recogida por el 'Times of Israel', Altman reconoce que la naturaleza de las declaraciones de Olmert es "cuestionable" pero recuerda que el ex primer ministro matizó después que se limitó a pedir a la población y al Ejército que declararan su oposición siempre dentro de los límites de la ley. "En estas circunstancias, la duda subyacente sobre la naturaleza de su declaración, combinada con la aclaración de sus intenciones, justifican la decisión de no abrir una investigación", ha hecho saber el fiscal adjunto. No obstante, Altman asegura que la Fiscalía sí que está investigando declaraciones parecidas que han formulado otros líderes israelíes.