La CEDEAO da a los golpistas nigerinos siete días para renunciar y no descarta el uso de la fuerza

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) han suspendido todas sus relaciones con Níger tras el golpe de Estado del pasado miércoles, y ha avisado a los golpistas de que tienen un plazo de siete días para restaurar al ahora derrocado Mohamed Bazoum como presidente del país o de lo contrario tomarán medidas adicionales entre las que no descartan el uso de la fuerza. "En el caso de que las exigencias de la CEDEAO no se vean cumplidas dentro de una semana, tomaremos todas las medidas necesarias para restaurar el orden constitucional en Níger. Tales medidas podrían incluir el uso de la fuerza", ha avisado en su declaración final el presidente de la Comisión de la CEDEAO, Omar Alieu Touray. A tal efecto, los ministros de Defensa y jefes del Ejército de los países miembros protagonizaran en breve una cumbre de emergencia para planificar la estrategia a seguir, ha añadido. El organismo regional africano ha celebrado este domingo una cumbre de emergencia en Abuya (Nigeria) tras la asonada del miércoles dirigida por el jefe de la Guardia Presidencial, el general Abdourahmane Tchiani. En sus conclusiones, la CEDEAO anuncia en términos generales que suspende los lazos con Níger, autoriza el uso de la fuerza si el presidente, al que declara como ciudadano bajo secuestro, no es restituido en el plazo de una semana, e impone sanciones financieras y de viaje contra los líderes militares. Asimismo, la CEDEAO también ha declarado el espacio aéreo de Níger cerrado a los vuelos internacionales, así como la clausura de las fronteras terrestres con el país, y la congelación de todos los activos del país en bancos afines al organismo panrregional.