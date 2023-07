Kiko Matamoros niega que su hija Laura Matamoros esté embarazada: "No lo creo"

Aunque solamente han pasado dos semanas desde que se marchase junto a sus compañeros a Miami y México para grabar el docureality de 'Sálvame' con Netflix, el nombre de Kiko Matamoros no ha dejado de sonar por los platós de televisión porque su exmujer ha seguido hablando de él. La colaboradora de televisión participó en 'Vaya vacaciones', reality que se está emitiendo ahora, y allí comentó la boda de Kiko y Marta López Álamo después de que llegase a su villa la revista Lecturas con el portadón de la ceremonia. Kiko regresaba este domingo por la mañana a España de México y Europa Press ha hablado con él en exclusiva, comentándole que no ha dejado de hablar de ellos y lo cierto es que el colaborador no se sorprende de que Makoke siga en su línea: "así les va, qué aburrimiento, ¿siguen igual? Bien de audiencias entonces". El colaborador de televisión contestaba así cuando le comentamos la ruptura de su hija Laura Matamoros con Benji Aparicio: "eso es un problema de Laura y Benji" y niega que su hija esté de nuevo embarazada: "eso no lo creo". El marido de Marta López Álamo volvía de México muy feliz tras su experiencia profesional, ya que la considera una de las más originales que ha vivido: "Es la experiencia profesional más interesante que he tenido en el mundo de la tele".