Jessica Bueno guarda silencio al preguntarle por Kiko Rivera

Después de su sonada ruptura sentimental con Jota Peleteiro, Jessica Bueno rehacía su vida con el modelo Pablo Marqués. Una información que trascendía gracias a que futbolista, en un intento de demostrar por redes sociales que él no había tenido la culpa de que su historia de amor no funcionase, compartía una fotografía de ambos comiendo en un restaurante. Desde entonces, pocas han sido las ocasiones en las que hemos podido ver a Pablo y Jessica juntos. De hecho, este verano han estado disfrutando de sus primeras vacaciones juntos, pero solamente hemos podido ver lo que ellos compartían a través de sus redes sociales. Tras esos días de desconexión, Jessica se ha dejado ver por su pueblo natal, disfrutando de las fiestas "con la familia" y sin la presencia del modelo. Los proyectos profesionales de ambos les tienen completamente ocupados y, aunque sacan huecos para verse, viven su amor en la distancia. La sevillana no ha querido comentar nada acerca del estado de salud de Kiko Rivera, quien era operado hace unos días del corazón, ni tampoco ha querido pronunciarse sobre la ruptura sentimental de su exmarido, Jota Peleteiro, con el que la relación sigue estando de lo más tensa.