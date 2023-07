Francia avisa que no tolerará ataques a sus intereses en Níger entre actos vandálicos contra su Embajada

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha avisado este domingo de que "no tolerará ningún ataque contra Francia y sus intereses" en Níger en medio de una fuerte protesta popular en la capital, Niamey a favor de los golpistas que tomaron el poder por la fuerza el pasado miércoles en el país africano. La marcha se ha arremolinado en torno a la Embajada francesa en la capital, donde los participantes, entre vítores a Rusia y al presidente Vladimir Putin, han apedreado la misión diplomática y prendido fuego a una de sus entradas, informa la cadena de radio Studio Kalangou. De momento no se tiene constancia de heridos. Macron ha avisado en este sentido de que París "responderá inmediatamente" a cualquier acto de violencia contra los, aproximadamente, entre 500 y 600 ciudadanos franceses que se encuentran ahora mismo en el país africano, sin contar las tropas francesas de la operación antiterrorista Barkhane, llegadas desde Malí hace unos meses. "Cualquiera que ataque a los ciudadanos franceses, al Ejército, a los diplomáticos y a los derechos de paso franceses verá a Francia responder de manera inmediata e intratable. El presidente de la República no tolerará ningún ataque contra Francia y sus intereses", según un comunicado del Elíseo recogido por DPA. Las protestas tienen lugar en un día en que los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) han suspendido todas sus relaciones con Níger tras el golpe de Estado en un durísimo comunicado en el que avisan los golpistas de que tienen un plazo de siete días para restaurar al ahora derrocado Mohamed Bazoum como presidente del país o de lo contrario tomarán medidas adicionales entre las que no descartan el uso de la fuerza. El Gobierno francés ya había anunciado este sábado, al unísono con la Unión Europea, la suspensión de la ayuda humanitaria y de seguridad a Níger y exigió a los golpistas la restauración inmediata del orden constitucional. Mientras, el expresidente del país Mahamadou Issoufou, todavía una figura de gran influencia, ha anunciado el comienzo de una labor personal de mediación "para encontrar una salida negociada a la crisis" y conseguir la liberación del derrocado presidente "y devolverle sus funciones. "Mientras haya una esperanza de lograr esto, continuaré en este camino. Aprovecho esta oportunidad para llamar a la calma", ha hecho saber en un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter. "Pido a todos que hagan todo lo posible para proteger a las personas y la propiedad, no solo con respecto a los nigerianos sino también a los ciudadanos extranjeros que viven en nuestro territorio", ha añadido.