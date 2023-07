Francia asegura que no tiene intención de evacuar a sus ciudadanos de Níger tras las protestas ante su Embajada

La ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, ha asegurado este domingo que el Gobierno no tiene intención de evacuar a sus ciudadanos de Níger tras las protestas ante su Embajada en Niamey, según ha declarado durante una entrevista en la cadena RTL. "No hay ninguna decisión de evacuar (...). La era de los golpes de Estado en África debe acabar. No es aceptable. Amenazan a la seguridad del país y a la estabilidad de la región. Francia, como siempre, protege a sus ciudadanos", ha añadido Colonna. En Níger hay entre 500 y 600 ciudadanos franceses en la actualidad, sin contar las tropas francesas de la operación antiterrorista Barkhane, llegadas desde Malí hace unos meses. "Todos ellos han sido contactados. Se toman medidas de precaución, como siempre en estas situaciones. Estas medidas serán reforzadas si es necesario, pero no hay una decisión de evacuación en el momento en el que les estoy hablando", ha declarado la ministra en referencia a los franceses que continúan en el país. Durante el domingo, una manifestación de miles de personas se han arremolinado en torno a la Embajada francesa en la capital del país, donde los participantes, entre vítores a Rusia y al presidente Vladimir Putin, han apedreado la misión diplomática y prendido fuego a una de sus entradas, además de haber mostrado eslóganes contra Francia. Es por ello por lo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha manifestado este domingo que "no tolerará ningún ataque contra Francia y sus intereses" y que París "responderá inmediatamente" a cualquier acto de violencia contra "los ciudadanos franceses, el Ejército, los diplomáticos y los derechos de paso franceses". Las protestas tienen lugar en un día en que los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) han suspendido todas sus relaciones con Níger tras el golpe de Estado en un durísimo comunicado en el que avisan los golpistas de que tienen un plazo de siete días para restaurar al ahora derrocado Mohamed Bazoum como presidente del país o de lo contrario tomarán medidas adicionales entre las que no descartan el uso de la fuerza. El Gobierno francés ya había anunciado este sábado, al unísono con la Unión Europea, la suspensión de la ayuda humanitaria y de seguridad a Níger y exigió a los golpistas la restauración inmediata del orden constitucional. Mohamed Bazoum está retenido desde el miércoles, cuando un grupo de miembros de la Guardia Presidencial de Níger protagonizó un golpe de Estado. Esta acción ha venido motivada por el ahondamiento de la crisis económica y de seguridad en el país, que hace frente a un incremento de las operaciones de las ramas de los grupos terroristas Estado Islámico y Al Qaeda. La asonada ha azuzado nuevamente las preocupaciones sobre la inestabilidad política en Níger, un país que se ha visto sacudido por otros cuatro --ahora cinco-- golpes de Estado desde que obtuviera en 1960 la independencia de Francia, así como varios intentos frustrados, el último de ellos en 2021, días antes de que Bazoum asumiera el cargo.