Fernando Alonso: "Elegí la parte derecha de Eau Rouge y tuve suerte"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) admitió este domingo que elegir "la parte derecha" de la curva Eau Rouge hizo que tuviera "suerte" en el arranque del Gran Premio de Bélgica, duodécima prueba puntuable del Mundial de Fórmula 1, donde acabó en la quinta plaza. "Tuve una buena salida hacia Eau Rouge, elegí la parte derecha y tuve suerte. Adelanté muchos coches y luego pensé que, igual si no teníamos ritmo como en las últimas carreras, me iría un poquito para atrás. Pero hoy teníamos ritmo, pudimos aguantar a los Mercedes, a George detrás, a Norris. Y por tanto, 10 puntos saben muy bien antes del parón veraniego", comentó Alonso a los micrófonos de DAZN. "La verdad es que empezamos 'regu' y fue un fin de semana muy complicado. Nunca nos pusimos en la dirección correcta, porque cada vuelta de crono era diferente, con condiciones diferentes. En la FP1 tampoco dimos muchas vueltas, la Sprint acabamos en la gravilla, íbamos siempre un poco a contrapié todo el fin de semana y hoy en carrera pues, bueno, se ajustó todo un poco y pudimos encontrar el ritmo", se alegró. Pese a todo, el piloto asturiano hizo autocrítica. "Creo que tenemos que mejorar, de eso no cabe duda. Aunque hoy haya ido bien la carrera y hayamos sumado buenos puntos, no pudimos luchar por el podio o se quedó un poco lejos. Y tenemos que mejorar, así que ahora vamos al parón. Este resultado seguramente ayude un poco a la moral del equipo para irnos con menos peso en los hombros", argumentó al respecto. No en vano, Alonso dijo que "en las últimas carreras" se le estaba "añadiendo un poco de presión a todo el equipo". "Así que hoy hemos demostrado que tenemos buen ritmo aún y que hace falta mejorar, claro que sí, pero con calma y viendo el campeonato de una perspectiva más general", concluyó el ovetense de Aston Martin.