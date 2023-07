Esther González: "El de Japón no es un partido definitivo, pero nosotras siempre salimos a ganar"

La futbolista internacional española Esther González comentó este domingo que su próximo duelo contra el combinado de Japón "no es un partido definitivo" para su futuro en el Grupo C, pero precisando que ella y sus compañeras "siempre" salen "a ganar" en cada compromiso del Mundial, que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda. "Nosotras estamos muy focalizadas en lo que queremos, a dónde queremos llegar y, como ha dicho Jorge [Vilda], ahora pensando en Japón, en que no es un partido definitivo, pero en el que realmente nosotras siempre salimos a ganar", dijo González durante una conferencia de prensa desde Wellington, en compañía del seleccionador. "Va a ser el partido más complicado de esta fase de grupos, pero también creo que es adonde queremos llegar. Es donde queremos exigirnos, saber dónde estamos trabajando, saber cuáles son nuestras fortalezas e intentar minimizar nuestras debilidades", valoró la delantera de España. En este sentido, González avisó del peligro de las futbolistas japonesas. "Entendemos que el partido de mañana será un partido exigente y en el que nos vamos a tener que exigir. Estamos deseando que llegue y estamos preparadas para afrontarlo", indicó al respecto. "Estamos siguiendo mucho el Mundial. En casi todas las cenas y meriendas está ahí puesto el fútbol. Creo que también forma parte del momento de estar centrado, de ver qué hacen otras selecciones. De incluso a veces, cuando estás viendo los partidos, hay cosas que tú haces o cosas que valoras. Pero bueno, sabemos que hay mucho nivel y que nos van a poner todo el mundo en las cosas bastante difíciles", recalcó. Por último, elogió a su compañera Alba Redondo. "Está a un nivel increíble y jugar con ella es un placer por la conexión que tuvimos en el Levante. Siempre estás cómoda con cada jugadora porque cada una te aporta algo diferente. Tanto con Alba como con el resto estamos muy compenetradas", concluyó González.