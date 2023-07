El papa pide que le acompañen con oraciones durante su viaje a Lisboa para la JMJ

Ciudad del Vaticano, 30 jul (EFE).- El papa Francisco pidió que le acompañen con oraciones durante su viaje, del 2 al 6 de agosto, a Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro.

"Les pido que me acompañen en oración en mi viaje a Portugal. A partir del próximo miércoles, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, jóvenes de todos los continentes vivirán la gloria de encontrarse con Dios y con sus hermanos guiados por la Virgen María", dijo Francisco antes de su viaje, en el que también visitará el santuario de Fátima.

Sobre la Virgen, el papa dijo: "A Ella, estrella luminosa del camino cristiano tan venerada en Portugal, confío a los peregrinos de la JMJ y a todos los jóvenes del mundo".

Este sábado, en un mensaje en Twitter, pidió a los jóvenes que parten a Lisboa para este evento católico, que se celebra del 1 al 6 de agosto, que antes de salir visiten a sus abuelos o a un anciano que esté solo.

"A ustedes, jóvenes, que parten para Lisboa 2023 o que vivirán la JMJ en sus lugares de origen, quisiera decirles: antes de salir de viaje, visiten a sus abuelos o a un anciano que esté solo. Su oración los protegerá, y llevarán en el corazón la bendición de ese encuentro", escribió el papa.

Se trata del cuatro evento católico de ese tipo durante su pontificado, tras los celebrados en Brasil, Cracovia y Panamá . El papa llegará a la capital portuguesa el 2 de agosto.

Se trata también del 42º viaje internacional del Papa Francisco, que en diez años de pontificado ha visitado ya 60 países. Ya estuvo en Portugal en 2017 con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen.

En un reciente videomensaje, Francisco deseó ver "en Lisboa una semilla del mundo del futuro", es decir, "un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos".

"Estamos en guerra, necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio", precisa. "Un mundo con alegría, porque los cristianos si no tenemos alegría, no somos creíbles, no nos cree nadie", añadió. EFE

