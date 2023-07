El líder opositor de Senegal Ousmane Sonko comienza una huelga de hambre

El líder opositor de Senegal, Ousmane Sonko, ha anunciado este domingo el comienzo de una huelga de hambre después de que este fin de semana la Fiscalía senegalesa haya abierto una nueva investigación en su contra tras un altercado con la Policía frente a su domicilio en la capital del país, Dakar. "Ante tanto odio, mentira, opresión, persecución, decidí resistir. Inicio este domingo una huelga de hambre", ha indicado el líder opositor en sus redes sociales, que también ha "invitado a todos los detenidos políticos a hacer lo mismo". Además, ha hecho un llamamiento al pueblo senegalés, "una vez más", para "ponerse de pie y resistir la conspiración" y la "opresión". "Ciertamente, este no es el momento de vacilar porque la victoria nunca ha estado tan cerca", ha agregado. Por su parte, su equipo legal ha pedido en una rueda de prensa que se anule la sentencia de prisión de dos años que Sonko recibió el pasado 1 de junio por "corrupción de la juventud", en el marco de un juicio por supuesta violación y amenazas de muerte contra una mujer, cargos de los que fue finalmente absuelto, pese a la tesis de la acusación que desvincula ambos casos. Así, han indicado que esta detención se ha producido como reacción a la denuncia que presentó su abogado francés Juan Branco ante el Tribunal Penal Internacional para pedir una investigación preliminar de los dos últimos años de violencia política en el país. Branco, sobre quien cae una orden de arresto internacional por parte de las autoridades senegalesas desde que acusó al Gobierno de la comisión de crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones antigubernamentales, ha vuelto a Dakar para denunciar la detención de su cliente y se ha dirigido al fiscal, a quien ha criticado por su papel en las investigaciones contra Sonko. "Usted optó, señor fiscal, por el morbo encontrado, por un poder decadente que, en su precipitación, ya no se opuso a un pueblo en rebeldía. Has hecho una charada de palabra y autoridad. Has perdido nuestro respeto. Al atacar a Ousmane Sonko, juras lealtad a la muerte, contra aquellos que defienden la vida. Vine a decírtelo en nombre de este hombre que decidiste encarcelar. Para deciros que he venido a echar una mano a los que han decidido desafiar la desgracia y la fatalidad", ha declarado. En este sentido, ha asegurado que está en el país porque no tiene "alma de fugitivo" y para "decirles que no teníamos miedo": "He jurado defender a un hombre, Ousmane Sonko, cuyo cuerpo lleva las esperanzas de todo un pueblo y, por tanto, de toda la humanidad". La Fiscalía ordenó este sábado investigar a Sonko por robar un teléfono móvil a un agente --que le estaba grabando, según la versión de Sonko-- y por incitar a la insurrección por publicar en las redes sociales un mensaje antes de su detención en el que llamaba a la resistencia popular, según ha hecho saber el abogado del opositor, Cheikh Khouressy Ba. "Desde un tiempo a esta parte el señor Sonko ha estado vinculado con actos, declaraciones, escritos, imágenes y maniobras en diversos medios y en diversas circunstancias; elementos que, además de las graves consecuencias sobre el orden público, la integridad de las personas y los bienes, constituyen hechos penalmente reprobables", indica el Ministerio Público, según recoge 'Le Quotidien'. En respuesta a la detención de Sonko, su partido, Patriotas de Senegal (Pastef), llamó a la población para protestar contra lo que consideran como un nuevo episodio de la larga persecución política de la que lleva siendo objeto su líder desde hace años. Tras recordar que Sonko ha estado "confinado de manera ilegal durante 55 días" por un caso previo, Pastef exige "la liberación inmediata de su líder" y llama a "los senegaleses a resistir constitucionalmente estos abusos y excesos tiránicos", además de ordenar a todas "las estructuras del partido que se movilicen sin demora para defender y proteger la candidatura de Ousmane Sonko" a las próximas elecciones. El caso contra Sonko por presunta violación fue abierto en marzo de 2021, cuando la detención del opositor derivó en unas protestas por parte de sus seguidores que se saldaron con 15 muertos e importantes daños materiales. Las manifestaciones registradas a mediados de mayo por parte de seguidores que se concentraron en su vivienda para impedir su arresto se saldaron con otros tres muertos, incluido un agente atropellado en un accidente por un vehículo policial.