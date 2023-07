Domingo, 30 de julio de 2023 (18.00 GMT)

PAKISTÁN ATAQUE

Sube a 35 el número de muertos y a 130 el de heridos en un atentado en Pakistán

Islamabad (EFE).- La Policía de Pakistán elevó a 35 los muertos y 130 los heridos tras un atentado suicida este domingo durante una concurrida reunión del partido religioso Jamiat Ulema-i-Islam (JUI-F) en la provincia norteña de Khyber Pakhtunkhwa. El ataque tuvo lugar en la ciudad de Khar hacia las 16.00 horas (11.00 GMT), dijo a EFE un oficial de la comisaria de Policía de la localidad, Aziz Khan. "De momento, 35 personas han muerto y 130 han resultado heridas en la explosión, dijo la fuente.

UCRANIA GUERRA

Rusia denuncia ataques ucranianos con drones, mientras Kiev prosigue su ofensiva

Moscú/Kiev (EFE).- Rusia denunció hoy ataques ucranianos con drones contra Moscú y la península de Crimea, que calificó de "acciones terroristas", mientras las tropas de Ucrania prosiguieron su ofensiva en los frentes de Donetsk y Zaporiyia, en el este y sur del país. "Drones ucranianos nos atacaron esta noche. Las fachadas de dos torres de oficinas de la ciudad resultaron levemente dañadas. No hay víctimas ni heridos", escribió el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. El Ministerio de Defensa de Rusia precisó que los drones impactaron en los edificio del conjunto de rascacielos del centro financiero y de negocios conocido como la City de Moscú después de haber sido inhibidos con medios de guerra electrónica.

UCRANIA GUERRA

El papa pide a Rusia que renueve el acuerdo de exportación del grano

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco instó hoy a Rusia a que renueve el acuerdo para la exportación del grano ucraniano por el Mar Negro porque consideró "una gran ofensa a Dios" hacer la guerra con ese tipo de materias primas. "Hago un llamamiento a mis hermanos, a las autoridades de la Federación Rusa, para que se restablezca la iniciativa del Mar Negro y el grano pueda ser transportado con seguridad", dijo Francisco en un llamamiento al final del rezo del ángelus en la plaza de San Pedro. Rusia decidió unilateralmente no renovar el acuerdo para la exportación del grano desde puertos ucranianos, entre otras cosas, por la imposibilidad de exportar sus cereales y fertilizantes, el bloqueo de sus pagos bancarios y la congelación de sus activos en el extranjero.

UCRANIA GUERRA

Putin dice que no puede haber un alto el fuego cuando Ucrania ataca

Moscú (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que no puede haber un alto el fuego en momentos en que el Ejército ucraniano ataca, al comentar la iniciativa de paz de los países africanos en una reunión anoche con medios rusos. "Hay cosas que son difíciles o imposibles de realizar. Por ejemplo, uno de los puntos (de la iniciativa africana) es un alto el fuego. Pero el Ejército ucraniano ataca, está al ataque, como se dice, lleva a cabo una ofensiva estratégica de envergadura", dijo el mandatario, citado por la agencia oficial TASS. En estas circunstancias, añadió, no se le puede pedir a Rusia un alto el fuego. Al mismo tiempo, recalcó que las tropas ucranianas no han conseguido avances en ninguno de los frentes.

NÍGER GOLPE

La Cedeao no excluye el uso de la fuerza en Níger si los golpistas no devuelven el poder

Lagos (EFE).- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) dio este domingo un ultimátum a los golpistas de Níger al declarar que no excluye la el uso de la fuerza si no liberan y devuelven el poder en una semana al presidente depuesto, Mohamed Bazoum. La Cedeao "tomará todas las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional en la República de Níger" y éstas "pueden incluir el uso de la fuerza", dijo el presidente de la Comisión de la Cedeao, Omar Touray, en declaraciones recogidas por la prensa nigeriana tras la celebración de una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del bloque celebrada este domingo en Abuya, la capital política de Nigeria. "A tal efecto, los jefes de Estado Mayor de la Defensa de la Cedeao se reunirán inmediatamente", agregó.

ISRAEL PROTESTAS

La oposición israelí pide al gobierno suspender la reforma judicial para buscar consenso

Jerusalén (EFE).- El jefe de la oposición en Israel, el ex primer ministro Yahir Lapid, advirtió este domingo que el gobierno de Benjamín Netanyahu debe paralizar su polémica reforma judicial durante al menos un año y medio, para que pueda buscarse un consenso entre ambas partes sobre esta legislación que ha polarizado al país. "La única solución posible, y lo único que permitirá volver a las negociaciones, es congelar la legislación. El gobierno y la oposición deberían promulgar conjuntamente una moratoria de 18 meses", escribió Lapid en su cuenta de X. "Mientras no haya un congelamiento en la legislación, no tiene sentido hablar de otras leyes u otros acuerdos", añadió.

LÍBANO PALESTINOS

Suben a 6 los muertos por choques en un campamento de refugiados palestinos en el Líbano

Beirut (EFE).- Al menos seis personas murieron este domingo, entre ellas un alto mando del movimiento nacionalista palestino Fatah, y otras más de 30 resultaron heridas por enfrentamientos entre facciones palestinas rivales en el campamento de Ain el Helu, el más grande de esta comunidad en el Líbano. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) dijo que los enfrentamientos continúan desde la tarde del sábado en el campamento de refugiados y se han extendido en otros puntos, lo que han provocado el desplazamiento de los residentes a zonas más seguras. El fuego cruzado ha impactado contra residencias civiles en la ciudad meridional de Sidón y varias granadas han explotado en los aledaños de Ain el Helu, lo que ha provocado grandes daños materiales y la quema de casas y coches.

AMÉRICA CEREALES

¿Cómo impacta en América el colapso del Acuerdo de Granos del Mar Negro?

Redacción América (EFE).- El colapso del Acuerdo de Granos del Mar Negro sobre la exportación de cereal ucraniano al resto del mundo, que ha bloqueado Rusia en las últimas semanas, impacta inevitablemente en los mercados americanos, donde algunos ya sufren la subida de los precios y otros, grandes productores, se ofrecen para dotar de abastecimiento y paliar el golpe. El final de esos acuerdos se considera que afectará ante todo a los mercados preferentes del cereal ucraniano y ruso -Europa, África y Oriente Medio- y en menor medida a América, que prácticamente no sufrirá ninguna disrupción en el suministro, como recuerdan los expertos.

EEUU TORMENTAS

Tormentas dejan a unas 200.000 personas sin electricidad en la capital de EE.UU.

Washington (EFE).- Fuertes tormentas y vientos, que llegaron a soplar con una fuerza de hasta 140 kilómetros por hora, dejaron este sábado a unas 200.000 personas sin electricidad en la capital de Estados Unidos y su área metropolitana, según el portal especializado PowerOutage.US. Las fuertes ráfagas de viento derribaron árboles y postes de electricidad tanto en Washington como en los dos estados colindantes: Virginia y Maryland. Las tormentas se produjeron después de varios días en los que la región registró temperaturas máximas de hasta 40 grados centígrados. EFE

