Domingo, 30 de julio de 2023 (11.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Kiev dice que ataques rusos causaron tres muertos y varios heridos en la noche del sábado

Kiev (EFE).- Las autoridades ucranianas anunciaron este domingo que varios ataques rusos a última hora del sábado dejaron al menos tres civiles muertos y varios heridos en el sur y en el noreste del país. La administración regional de la región de Zaporiyia (sur), bajo ocupación parcial de las tropas rusas, informó en Telegram de que en la capital provincial homónima una mujer de 32 años y un hombre de 45 murieron por el impacto de un proyectil ruso, mientras que dos mujeres de 36 y 55 años sufrieron lesiones y tuvieron que recibir tratamiento hospitalario. Este sábado, según la agencia "Ukrinfrom", se registraron en la región de Zaporiyia 77 ataques rusos contra una veintena de localidades. En la ciudad de Sumy (noreste), un cohete ruso impactó en un centro educativo, lo que mató a un civil y causó heridas a otros cinco.

UCRANIA GUERRA

Rusia derriba 25 drones ucranianos que intentaban atacar Crimea y denuncia ataque contra Moscú

Moscú (EFE).- Las fuerzas antiaéreas rusas derribaron 25 drones ucranianos que intentaban atacar objetivos en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. El parte castrense precisó que 16 drones fueron destruidos por el fuego de la artillería antiaérea y los otros nueve cayeron al mar inhibidos con medios de guerra electrónica. "El ataque terrorista frustrado no causó víctimas ni destrucciones", aseguró Defensa. Poco antes, las autoridades rusas denunciaron un ataque ucraniano con drones contra dos edificios de Moscú, sin que se registraran víctimas. Los edificios afectados son dos torres del conjunto de rascacielos del centro financiero y de negocio conocido como la City de Moscú. Las autoridades ordenaron preventivamente el cierre del aeropuerto moscovita de Vnúkovo.

UCRANIA GUERRA

El papa pide a Rusia que renueve el acuerdo de exportación del grano

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco instó hoy a Rusia a que renueve el acuerdo para la exportación del grano ucraniano por el Mar Negro porque consideró "una gran ofensa a Dios" hacer la guerra con ese tipo de materias primas. "Hago un llamamiento a mis hermanos, a las autoridades de la Federación Rusa, para que se restablezca la iniciativa del Mar Negro y el grano pueda ser transportado con seguridad", dijo Francisco en un llamamiento al final del rezo del ángelus en la plaza de San Pedro. Rusia decidió unilateralmente no renovar el acuerdo para la exportación del grano desde puertos ucranianos, entre otras cosas, por la imposibilidad de exportar sus cereales y fertilizantes, el bloqueo de sus pagos bancarios y la congelación de sus activos en el extranjero.

UCRANIA GUERRA

Putin dice que no puede haber un alto el fuego cuando Ucrania ataca

Moscú (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que no puede haber un alto el fuego en momentos en que el Ejército ucraniano ataca, al comentar la iniciativa de paz de los países africanos en una reunión anoche con medios rusos. "Hay cosas que son difíciles o imposibles de realizar. Por ejemplo, uno de los puntos (de la iniciativa africana) es un alto el fuego. Pero el Ejército ucraniano ataca, está al ataque, como se dice, lleva a cabo una ofensiva estratégica de envergadura", dijo el mandatario, citado por la agencia oficial TASS. En estas circunstancias, añadió, no se le puede pedir a Rusia un alto el fuego. Al mismo tiempo, recalcó que las tropas ucranianas no han conseguido avances en ninguno de los frentes.

RUSIA ARMADA

Putin anuncia que la Armada rusa sumará este año 30 nuevos buques

Moscú (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció hoy que la Marina de Guerra del país sumará este año 30 nuevos buques, en una intervención en la parada naval en San Petersburgo con ocasión del Día de la Armada. Desde una tribuna instalada en uno de los malecones del río Nevá, el mandatario, que previamente pasó revista a los buques a bordo de una lancha, felicitó a los miembros de la Marina de Guerra y a todos los ciudadanos de Rusia con motivo del Día de la Armada. "Durante siglos nuestra flota ha sido y sigue siendo el guardián indestructible de las fronteras de la Patria, su orgullo y gloria", dijo Putin, que agradeció al personal de la Armada por el cumplimiento impecable de sus tareas y su devoción a la patria.

EEUU TRUMP

Trump se burla de los "ridículos" cargos en su contra en un mitin en Pensilvania

Washington (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) se burló este sábado de los "ridículos" cargos judiciales en su contra en un mitin en el estado de Pensilvania, clave para las elecciones de 2024. El mitin se produjo después de que el fiscal especial que lo investiga, Jack Smith, anunció el jueves tres nuevos cargos en su contra en el caso de mal manejo de documentos clasificados, por el que fue imputado el mes pasado en Florida. "Han abierto la caja de Pandora al imputarme con estos ridículos cargos", advirtió Trump, que sigue siendo el favorito para la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2024, donde se batiría contra el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

TAILANDIA EXPLOSIÓN

Al menos 9 muertos tras explotar un almacén de fuegos artificiales en Tailandia

Bangkok (EFE).- Al menos nueve personas han muerto y 115 han resultado heridas -nueve de ellas en estado grave- tras una explosión ocurrida en un almacén de fuegos artificiales y petardos en el sur de Tailandia, informaron este domingo fuentes policiales. La explosión tuvo lugar el sábado en un local donde se guardaban fuegos artificiales en el mercado de Muno, en la provincia de Narathiwat, cerca de la frontera con Malasia, según indicó a EFE por teléfono un portavoz de la comisaría de la localidad. Las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre la causa de la explosión, pero el diario Bangkok Post indica que pudo ser provocada por trabajos de soldadura que se estaban realizando en el interior del mercado.

CHINA TIFÓN

El tifón Doksuri deja 720.000 afectados en el sureste de China antes de dirigirse al norte

Pekín(EFE).- Más de 700.000 personas se han visto afectadas en el sur de China por el tifón Doksuri, que, tras azotar el sur y el este con fuertes vientos y lluvias torrenciales, se dirigió hacia el norte del país, donde ha provocado alertas por posibles desastres, informó la agencia oficial Xinhua. Doksuri tocó tierra el viernes por la mañana en la costa de la ciudad de Jinjiang, en la provincia suroriental de Fujian, con una velocidad máxima del viento de 155 kilómetros por hora. El tifón se desplazó hacia la provincia de Jiangxi el viernes por la noche, donde se debilitó gradualmente hasta convertirse en una tormenta tropical. Doksuri se ha convertido en el tifón más fuerte que ha golpeado China este año, recogió el diario local Global Times.

EEUU TORMENTAS

Tormentas dejan a unas 200.000 personas sin electricidad en la capital de EE.UU.

Washington (EFE).- Fuertes tormentas y vientos, que llegaron a soplar con una fuerza de hasta 140 kilómetros por hora, dejaron este sábado a unas 200.000 personas sin electricidad en la capital de Estados Unidos y su área metropolitana, según el portal especializado PowerOutage.US. Las fuertes ráfagas de viento derribaron árboles y postes de electricidad tanto en Washington como en los dos estados colindantes: Virginia y Maryland. Las tormentas se produjeron después de varios días en los que la región registró temperaturas máximas de hasta 40 grados centígrados.

CHINA LATINOAMÉRICA

Nueva ruta de contenedores une el puerto nororiental chino de Tianjin con América Latina

Pekín (EFE).- El puerto de Tianjin, el más importante del norte de China, inauguró el sábado una nueva ruta marítima directa con Centroamérica y Suramérica que reducirá los tiempos de transporte, informó este domingo la agencia oficial Xinhua. Nueve buques portacontenedores de 35.000 toneladas operados por la compañía Wan Hai Lines cubrirán la ruta, que pasará por puertos de varios países, entre ellos México, Panamá, Colombia y Ecuador, según el representante de la empresa Marc Shia, citado por la agencia. Shia indicó que la nueva ruta recortará los tiempos de transporte en un tercio: "Los productos, especialmente los mariscos congelados, las frutas y las verduras de Sudamérica, se transportarán a Tianjin en 25 días". EFE

