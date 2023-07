Carvajal: “El resultado define el acierto de cada equipo”

Redacción deportes, 29 jul (EFE).- El español Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, aseguró que la derrota 3-0 contra el Barcelona se explica en “el acierto de cada equipo” de cara a portería.

“Ha sido un partido de exigencia y preparación. El resultado define el acierto de cada uno de los equipos arriba. Hemos hecho bastantes cosas bien, nos estamos adaptando a un sistema nuevo y salimos con conclusiones bastante positivas”, dijo en zona mixta.

“No hemos estado acertados de cara a puerta, no ha podido ser. Hay que corregir los dos últimos goles porque nos pilló volcados y no debimos haberlos encajado. Pero el equipo está en una senda positiva”, continuó.

“Tanto los primeros 15 minutos de las dos partes no hemos salido cómo queríamos y el Barcelona nos dominó bastante. Luego pudimos hacer lo que queríamos hacer, con posesión y creando ocasiones. El equipo consiguió bastante balón, robar arriba… sacamos una lectura positiva”, añadió.

Un Carvajal que valoró los choques y encontronazos de un amistoso que acabó con ocho cartulinas amarillas.

“Los partidos entre Real Madrid y Barcelona son de alta intensidad siempre. Lo que ha pasado en el campo ha quedado ahí y estamos deseando vernos las caras en un partido oficial”, comentó.

Por otro lado, Carvajal, quien ejerció de capitán del Real Madrid, se refirió a los rumores que sitúan al francés Kylian Mbappé en su equipo.

“Nosotros hablamos de los que estamos dentro. No hablamos de Mbappé ni de nadie; hablamos de los que están en el Real Madrid”, aseguró.

Dallas (EE.UU.), 29 jul (EFE).- Fermín López, fantástico con un tanto y una asistencia para el Barcelona en el amistoso en Dallas (EE.UU.) que se llevó por 3-0 ante el Real Madrid, aseguró este sábado que está viviendo "un sueño" y que le pegó "con el alma" en su espléndido golazo.

"La verdad es que para mí es un sueño, aún no me lo creo. Estoy contento por el trabajo que ha hecho el equipo. Es pretemporada y aún queda mucho y estoy muy contento de ayudar al equipo", dijo el joven en zona mixta a la cadena TV3.

"He cogido el balón, he visto portería, he tirado para adelante, le he pegado con el alma y me ha salido bien", afirmó.

López también dijo que, celebrando el gol, se acordó de su familia y de su pueblo (El Campillo), a quienes quiso dedicar ese tanto.

Ousmane Dembélé en el minuto 15, tras una perfecta jugada de estrategia, Fermín López, con un maravillloso zurdazo en el 85, y Ferran Torres, a pase del mencionado López en el 91, marcaron los tantos del Barcelona.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, también elogió a Fermín López en rueda de prensa.

"Me gusta lo que veo de Fermín. Me gusta su desparpajo, que se atreve, que no tiene miedo, que pide el balón, que juega fácil y sencillo, que tiene último pase. Y hoy ha marcado la diferencia", aseguró el entrenador.

"Ha hecho un golazo con la zurda y ha dado una pase con la diestra. Es un futbolista que nos podría ayudar mucho de cara a la temporada", añadió.