Carlo Ancelotti: "La transición dulce no ha empezado ahora"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que "duele" el 3-0 ante el FC Barcelona este sábado en el Clásico celebrado en Dallas, al tiempo que calificó de "raro" tener cinco postes y no haber sido capaz de ver puerta, satisfecho con lo visto en los jugadores jóvenes que llevan tiempo tomando protagonismo. "Muchas cosas buenas del partido. Ha sido un buen partido, bien jugado con balón y sin balón. Hemos presionado bien, hemos tenido oportunidades, mucha movilidad. Lo malo es el resultado. No estamos bien colocados en el balón parado y al final estuvimos demasiado ofensivo, con poco equilibrio, que nos ha costado dos goles", dijo en declaraciones a los medios en el AT&T Stadium. El técnico italiano lamentó la derrota pero se quedó con las "cosas buenas". "Nos duele el resultado pero es lo menos importante. Me quedo con las cosas buenas. Por una hora el equipo ha jugado muy bien, con intensidad. Es bastante raro, con muchas oportunidades, cinco postes en un partido nunca me había pasado. Mejor que pase en pretemporada que en la temporada", afirmó. "Parecía que había una pared en la portería. Ha sido un equipo nuevo, para ver cómo se adaptan los jóvenes. Ha salido bien, tenemos que seguir con esta línea. También sin un delantero fijo, tenemos oportunidades y movilidad. Hoy quería ver a los jóvenes en un partido exigente. Han cumplido", apuntó. "Lo que pueden aportar Modric y Kroos ya lo sé. No es que haya empezado ahora la transición dulce. La transición empezó con Vinícius, Rodrygo, Tchouaméni, Camavinga. Estos jugadores poco a poco tomarán más protagonismo. Este equipo tiene un futuro muy bueno", añadió. Además, Ancelotti fue preguntado por el partido de un Vinícius que falló un penalti y tuvo otros tres postes. "Se está adaptando bien a jugar un poco más por dentro. Ha sido peligroso, ha tenido tres largueros, un balón que se ha salido por centímetros. Ha sido protagonista positivo sin marcar", afirmó, apuntando que el lanzador de penaltis está por decidirse tras la salida de Karim Benzema. Por otro lado, el preparador de los blancos se refirió a las molestias de Mendy y el regreso a Madrid de Arda Güler. "Güler tiene este problema en la rodilla y ojalá se pueda resolver en Madrid. Mendy es una molestia en el isquio que ojalá no se nada", terminó.