Buscan a un militar indio desaparecido en el sur de Cachemira

Las Fuerzas Armadas indias han puesto en marcha una operación de búsqueda para intentar localizar a un militar desaparecido desde el sábado en la región de Kulgam, en el sur de la Cachemira controlada por India. El soldado ha sido identificado como Javid Ahmad Wani, originario de Asthal, quien estaba de permiso desde la festividad musulmana del Eid al Adha --27 de junio-1 de julio--, según recoge el diario 'The Times of India'. "En la tarde de ayer fue a Chawalgam para comprar comida en su coche Alto con matrícula JK-18B 7201. No ha regresado desde entonces", ha explicado un familiar. La madre del militar ha publicado un vídeo pidiendo su regreso a casa. "Mi hijo es inocente y es demasiado joven. Pido perdón por cualquier cosa que haya podido hacer mal. Pido que dejéis a mi hijo volver a casa", ha planteado. Pakistán e India se disputan la región de la Cachemira histórica de mayoría musulmana desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.