Ana Morgade desvela si ha felicitado o no a su compañero Cristina Pedroche tras su maternidad

Tras dar a luz el pasado 14 de julio a su primera hija Laia, Cristina Pedroche se encuentra envuelta en una burbuja de felicidad que le han hecho distanciarse un poco de las redes sociales. Aunque ha compartido con sus seguidores el amor que siente hacia su hija y también los problemas que ha tenido con la lactancia, ha preferido esperar unas semanas para contestar a todas las preguntas de sus seguidores. No es la primera famosa que utiliza las redes sociales para hablar de la 'cara b' de la maternidad, muchas otras han hablado de temas que nunca se han tratado de forma pública para concienciar de la realidad del pre y postparto. Hace unos días hablábamos con Ana Morgade sobre maternidad y no dudaba en utilizar nuestras cámaras para darle un consejo a Pedroche con su maternidad: "Tiempo, todo pasa, eso me lo dijo Kike Peinado y es un gran consejo. Cuando crees que te vas a quedar toda la vida con el mismo problema, no, viene otro". También le preguntábamos si pudo felicitar a Cristina y nos confesaba que sí: "Yo la he felicitado, me alegro muchísimo, pero ya está, luego también es una cosa muy importante, a las madres primerizas hay que dejarlas tranquilas que bastante plancha tienen" explicaba. Por su parte, Ana nos aseguraba que la maternidad es más difícil de lo que parece porque "es un mundo, es una parte, es un todo del que solamente nos cuentan la parte más romantizada, cuando te le encuentras en primer plano... Es la diferencia entre la foto del tinder y la vida, es que hay mucha más perspectiva, mucho punto negro, mucha cosa y mucho pelo donde no pensabas. Hay que vivirlo". Sobre si ha cambiado mucho su vida desde que es mamá, la colaboradora de televisión nos explicaba que "después de ser madre eres la señora de la serie que no tiene ni frase. Te dedicas a entregar toda tu energía a otra persona, es un acto muy bonito y que tiene una recompensa increíble". Por último, también le preguntábamos por los resultados electorales y Ana dejaba claro que "hay dos cosas que no me meto nunca, el deporte profesional y la política más allá de lo que me toca, opinar podemos opinar todo, pero cada uno tiene que hacer su trabajo" porque "el mío es hacer reír y el de otros hacer política y pactara, yo solo con mi dentista para que me deje en paz, es el único pacto al que he llegado".