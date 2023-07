Al menos seis muertos tras estrellarse una avioneta en las Montañas Rocosas, en Canadá

Seis personas han fallecido después de que una avioneta pequeña que se dirigía a una función en una iglesia se estrellara en las Montañas Rocosas, al oeste de la ciudad canadiense de Calgary. El vuelo salió este viernes a las 21.00 horas (hora local) y en él viajaban un piloto y cinco pasajeros, según ha informado el canal de televisión CBC. El Sargento de la Policía Montada de Canadá, Ryan Singleton, ha relatado que los familiares perdieron el contacto con los pasajeros en el avión alrededor de las 21.30 horas (hora local). Horas más tarde, se informó que el avión estaba retrasado, lo que provocó que un escuadrón de la Real Fuerza Aérea Canadiense (RCAF) con sede en Winnipeg realizara una búsqueda. El equipo de la RCAF rastreó el localizador de emergencia del avión desaparecido hasta el monte Bogart, en el Kananaskis Country, un área montañosa a unos 100 kilómetros al oeste de Calgary. El lugar del accidente estaba a solo unos kilómetros de la comunidad de Kananaskis Village. Con la ayuda del equipo de rescate de la montaña de Alberta Parks, el escuadrón estuvo trabajando toda la mañana del sábado buscando supervivientes en el lugar del accidente, pero no encontró ninguno. "En nombre de la Policía Montada de Alberta, me gustaría expresar mis más profundas condolencias a las familias de las personas a bordo del avión", ha dicho Singleton a los periodistas en una conferencia de prensa. Un especialista en rescate de montaña ha explicado que "las condiciones climáticas del viernes por la noche en el área estaban nubladas, con nubes bajas en la región de Kananaskis", pero todavía no se sabe la razón del accidente.