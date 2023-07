Al menos diez muertos en una explosión durante un acto del principal partido islamista de Pakistán

Al menos diez personas han muerto y más de una treintena han resultado heridas en una explosión ocurrida este domingo durante un acto del partido islamista más importante de Pakistán, el Jamiat Ulema e Islam (Fazl) (JUI-F) en Jar, en la provincia norooccidental de Jíber Pajtunjua, según fuentes policiales citadas por la televisión Geo TV. Entre los heridos hay un cámara de Geo TV identificado como Samiulá, recoge la cadena. Las fuerzas de seguridad han acordonado ya la zona de la explosión. Un portavoz de los servicios de emergencia, Bilal Faizi, ha explicado al periódico 'Dawn' que hay cinco ambulancias desplazadas hasta el lugar y que casi 50 personas han sido trasladadas al hospital más cercano. Faizi ha alertado de que el número de víctimas podría incrementarse. Las imágenes de la televisión muestran ambulancias llegando al lugar y un importante contingente policial desplegado en la zona. El senador del JUI-F y presidente del Comité de Asuntos Religiosos de la cámara alta del país, Hafiz Hamdulá, ha explicado a Geo TV que él mismo tenía previsto asistir al acto, pero no pudo hacerlo debido a "compromisos personales". "Me han llegado informaciones de que hay entre 10 y 12 miembros del partido muertos y más de una decena de heridos", ha explicado. "Condeno contundentemente esta explosión y quiero hacer llegar a la gente que detrás de esto no hay yihad, sino terrorismo", ha subrayado. El JUI-F está liderado por el clérigo Fazal ur Rehman, uno de los más destacados exponentes islamistas en la política del país y socio menor de la coalición del Gobierno.