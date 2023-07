Zelenski visita el frente de Bajmut para felicitar a las tropas el Día de las Fuerzas Especiales

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha visitado este sábado el frente de la región de Bajmut y ha felicitado a los militares destinados en la zona coincidiendo con la celebración del Día de las Fuerzas Especiales. "Dirección Bajmut. Posiciones avanzadas de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Hoy estoy aquí para felicitar a los soldados en su día profesional y honrar su fuerza. He recibido un informe del comandante, he hablado con los militares. Muy potente, muy eficaz. Gracias", ha publicado Zelenski en su canal de Telegram. "Es muy importante felicitaros en persona. Por eso he querido estar aquí, estrechar vuestras fuertes manos y daros las gracias por no permitir que ocupen nuestro Estado", ha resaltado, según un comunicado presidencial. El mandatario ucraniano ha explicado que no puede dar detalles de las operaciones de las fuerzas especiales, pero su "heroica actuación (...) se conocerá con el tiempo". Sí ha destacado que la reciente "liberación" de Staromayorske "es el resultado de las Fuerzas Especiales en particular". "Gracias porque después de 520 días de guerra a gran escala por nuestra libertad, por las vidas de todos y cada uno de nosotros, de nuestros hijos, por el presente y el futuro de nuestro Estado seguís luchando firmes", ha destacado antes de participar con un capellán militar en una oración por la victoria de Ucrania. "¡Gracias a todos los que hacen que la victoria esté cada vez más cerca! ¡Memoria eterna para quienes han dado la vida por el bien de Ucrania!", ha remachado.