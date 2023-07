Tres dirigentes estudiantiles muertos en una operación militar en Birmania

Tres miembros de la Federación de Sindicatos de Estudiantes de Birmania han muerto este pasado viernes en una operación de las fuerzas militares contra una de las sedes de la organización en Budalin, en la región de Sagaing. El ataque "no provocado" de unos 50 militares se produjo poco antes del amanecer del viernes, cuando acuchillaron a los activistas y les cortaron la lengua, según ha informado la propia Federación. Los fallecidos son el presidente del Sindicato de Estudiantes de Budalin, Ko Kyaw Win Thant, de 18 años; su vicepresidente, Ko Kyal Sin Nyein Chan, de 19 años, y su portavoz, Ko Thuta Nay, también de 19 años. "Han sacrificado su vida resistiendo a la dictadura, han caído noblemente y siempre serán recordados", ha resaltado la organización estudiantil, citada por el portal de noticias Irrawaddy. La sede ha sido posteriormente incendiada, junto a la escuela de la localidad y varias viviendas. "Los militares rodearon la sede y emboscaron a nuestros miembros, que no tuvieron tiempo de escapar", ha indicado el grupo, que ha denunciado que han sido detenidos varios ciudadanos de Nyaung Kan y otras aldeas cercanas sin que se sepa su paradero. El movimiento estudiantil ha sido uno de los más activos frente a la dictadura implantada tras el golpe de Estado de 2021. En diciembre siete dirigentes estudiantiles, todos ellos de menos de 25 años, fueron condenados a muerte por su implicación en la muerte de un exmilitar. Por otra parte, una de las milicias rebeldes alzadas contra el Ejército ha informado de la muerte de un capitán y un teniente tras ser derribado un avión de combate en Bawlaje, en el estado de Kayah. El Frente de Liberación Popular de las Nacionalidades Karen (FLPNK) ha explicado que el pasado 30 de junio esta organización y otras milicias derribaron un aparato militar K-8W cuando volaba bajo para atacar un campamento del grupo. "No tenemos armas antiaéreas, pero nuestras fuerzas han luchado valientemente con todas sus armas y han provocado que se estrelle", ha destacado el FLPNK en un comunicado. El FLPNK se corresponde con la antigua Fuerza Fronteriza del estado de Kayah, pero se rebeló en junio contra las fuerzas militares y desde entonces se ha sumado a las fuerzas del Gobierno de Unidad Nacional en el exilio. Mientras, los familiares de cuatro religiosos cristianos de Mindat, en el estado de Chin, han denunciado que se encuentran desaparecidos tras ser detenidos por efectivos militares. Se teme que los cuatro puedan haber muerto durante los interrogatorios. Birmania se ha visto sumida en una guerra civil desde el golpe de Estado y, según estimaciones de Naciones Unidas, más de 560.000 personas se han visto obligadas a desplazarse a causa de la violencia. La cifra de fallecidos es casi imposible de verificar, pero ONG locales como la Asociación de Presos Políticos de Birmania apuntan a al menos 3.800 civiles muertos desde la asonada.