Teresa Bueyes desmiente las palabras de Chabeli Navarro con un comunicado

Sin duda alguna, la vida de Bertín Osborne se encuentra en pleno foco mediático desde que se diera a conocer su futura paternidad con Gabriela Guillén. Lo que no se esperaba es que se le abriera otro foco junto a Chabeli Navarro, quien hoy se sentaba en Fiesta para hablar sobre su pasado con el cantante. Tras varias intervenciones en plató, Teresa Bueyes se ponía en contacto con el programa para desmentir las últimas declaraciones de Chabeli, recordando que se reservaba el derecho a interponer medidas legales en su contra, a lo que ella respondía diciendo que siempre recibe amenazas por su parte. Minutos más tarde, la abogada enviada un comunicado en el que explicaba cómo la misma Chabeli Navarro le entregó el poder de manera voluntaria así como que, durante los dos últimos años, la que fuera su clienta no quiso impugnar ningún acta notarial relacionado con el convenio firmado con Bertín Osborne. El comunicado terminaba asegurando que ha iniciado la interposición de acciones judiciales criminales y colegiales para reponer el derecho fundamental al honor y dignidad personal y profesional. Chabeli aseguraba en plató que interrumpió el embarazo el día 17 de noviembre, un día antes de que se firmara el convenio e insistía en que dicho acuerdo no tenía nada que ver con el embarazo aunque no estuvo de acuerdo con los puntos de dicho contrato. Así, parece que Teresa Bueyes y Chabeli Navarro mantendrán tensiones entre ellas que podrían terminar con la participación de la justicia de por medio.