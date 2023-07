Sábado, 29 de Julio de 2023 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Ucrania sigue destruyendo artillería rusa y da otro paso para avanzar hacia el mar de Azov

Kiev/Moscú (EFE).- Ucrania ha dado otro pequeño paso en su objetivo de empujar a las fuerzas ocupantes hacia el mar de Azov al hacerse con el control de Staromaiorske, en el suroeste del óblast de Donetsk, al tiempo que sigue intentando diezmar las defensas rusas para crear las condiciones de un ataque mecanizado a mayor escala. Según el coronel en la reserva ucraniano Serguí Grabski, haber recuperado el municipio mejora la posición táctica de Ucrania y le permite acercarse a la segunda línea de defensa rusa en la zona sureste del frente, que está protegida por fortificaciones terrestres y es, a priori, la más difícil de superar para las tropas de Kiev.

EEUU CHINA

EEUU anuncia un paquete histórico de ayuda militar para Taiwán de 345 millones de dólares

Washington (EFE).- La Casa Blanca anunció este viernes un histórico paquete de ayuda militar para Taiwán por valor de 345 millones de dólares (313 millones de euros al cambio de hoy), en medio de la tensión entre EE.UU. y China. El Gobierno estadounidense dio a conocer un memorando firmado por el presidente Joe Biden y dirigido al secretario de Estado, Antony Blinken, autorizando el envío a la isla de equipamiento castrense proveniente del inventario del Pentágono.

COLOMBIA COCA

Petro propone que el Gobierno compre hoja de coca para producir fertilizantes

Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este viernes que la hoja de coca sea usada para producir fertilizantes sin carbón e, incluso, abrió la puerta para que el Gobierno pueda comprar esos cultivos. Así lo expresó el jefe de Estado en su visita a la Sierra Nevada de Santa Marta (norte) en donde presentó la estrategia "Tejido de Paz", un programa de apoyo a la construcción de paz a partir de la formación e investigación concertada con los pueblos indígenas sobre el uso ancestral de la hoja de coca, impulsado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

ARGENTINA YPF

Visto para sentencia el juicio sobre los daños que Argentina debe pagar por expropiar YPF

Nueva York (EFE).- El juicio para definir la compensación que Argentina deberá pagar a inversores que se vieron perjudicados por la expropiación de YPF en 2012 quedó visto para sentencia este viernes, después de que las dos partes defendieron durante tres días sus respectivas posturas ante un tribunal federal de Nueva York. Tras escuchar a los representantes argentinos y a los de los demandantes, corresponderá a la jueza Loretta Preska tomar una decisión, para la que no hay un plazo determinado.

PERÚ CRISIS

Boluarte pide perdón por las muertes en las protestas y propone un pacto de reconciliación

Lima (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió perdón este viernes en nombre del Estado por los 77 fallecidos en las protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre diciembre y marzo, anunció que su gobierno seguirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y propuso un pacto social de reconciliación y paz. Boluarte hizo estas declaraciones ante el Congreso, durante el tradicional discurso de balance de gestión de su mandato, que asumió el 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado de su sucesor, Pedro Castillo (2021-2022).

EEUU TRUMP

Trump asegura que continuará su campaña electoral aunque sea condenado

Washington (EFE).- El exmandatario estadounidense Donald Trump (2017-2021) aseguró este viernes que si es condenado en alguno de los casos judiciales que enfrenta, no dará por terminada su campaña electoral para las presidenciales de 2024. "No hay nada en la Constitución que lo diga", indicó en el programa de radio The John Fredericks Show.

PERÚ MIGRACIÓN

La presidenta de Perú plantea facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos

Lima (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este viernes que incorporará al código penal la figura de la expulsión de los extranjeros que viven en el país en casos de ser detenidos en flagrancia durante la comisión de un delito. "A efectos de frenar la acción delictiva cometida por extranjeros en nuestro país, anuncio que incorporaremos, en el Código Penal, como pena restrictiva, la figura de la expulsión, en casos de flagrancia. De esta manera, cubriremos un vacío que existía en nuestra legislación", afirmó en un discurso ante el Congreso con motivo del Día de la Independencia.

EEUU BANCA

La Fed afirma que los bancos de EE.UU. están bien posicionados ante posibles turbulencias

Washington (EFE).- Los bancos de EE.UU. que se han sometido a los tests de estrés están "bien posicionados" para capear "escenarios negativos significativos", afirmó este viernes la Reserva Federal (Fed). Este es el mensaje que el personal de la Fed transmitió al Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, que se reunió este viernes y estuvo presidido por la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, informó el Tesoro en un comunicado.

FMI ARGENTINA

FMI y Argentina logran un acuerdo técnico sobre la revisión de la financiación de la deuda

Washington (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Argentina llegaron a un acuerdo técnico sobre la revisión de los objetivos y las metas para la refinanciación de la deuda contraída en 2018 por este país con el organismo. Con esta nueva revisión, que tendrá ahora que ser ratificada por el Directorio Ejecutivo del Fondo, Argentina recibirá un desembolso de 7.500 millones de dólares. El acuerdo está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas.

EEUU INMIGRACIÓN

EE.UU. anuncia que aceptará peticiones de asilo de migrantes que ya están en México

Washington (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México, en un intento por descongestionar la frontera del lado mexicano. El anuncio es fruto de un acuerdo con el Gobierno mexicano que llega días después de una reunión en Ciudad de México entre una delegación estadounidense y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

EEUU TELEVISIÓN

Posponen los premios Emmy al próximo año por la huelga de actores y guionistas

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La Academia de Televisión y la cadena Fox han decidido posponer a enero de 2024 la ceremonia de los Premios Emmy ante la huelga que mantienen los sindicatos de actores y guionistas, informó hoy la prensa estadounidense. El medio especializado The Hollywood Reporter informó de que los premios anuales conocidos como Emmy Primetime, que estaban previstos para el 18 de septiembre, están siendo reprogramados para enero, aunque aún no hay una fecha definitiva para su entrega. La huelga, la primera simultánea entre actores y guionistas en las últimas seis décadas, ha obligado a la suspensión de la producción, rodaje y promoción de producciones. EFE

VENEZUELA TRABAJO

La reinserción laboral de adultos mayores, una opción convertida en necesidad en Venezuela

Caracas (EFE).- Con pensiones que no superan los 5 dólares mensuales y jubilaciones igual de precarias, los adultos mayores en Venezuela se han visto obligados a volver a trabajar y tomar la opción de la reinserción laboral como una necesidad para poder sobrevivir en el país, donde el costo de la canasta alimentaria para cinco personas supera los 500 dólares. EFE

int-szg/rg/laa