Netanyahu y AMLO tratan la extradición de un ex alto oficial vinculado a las desapariciones de Iguala

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha discutido con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la posibilidad de extraditar a un antiguo oficial mexicano vinculado a la desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014 en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. El ex oficial es nada menos que el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón de Lucio, acusado por las autoridades mexicanas de obstaculizar la investigación de las despariciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los conocidos como "normalistas", en uno de los casos de violencia policial y connivencia con el narcotráfico más abyectos de la historia reciente del país. Zeron está acusado no solo de entorpecer las pesquisas sino también de torturar a sospechosos y de apropiación indebida de unos 50 millones de dólares antes de fugarse a Israel después de que López Obrador anunciara en 2019, poco después de su reelección, la reapertura de las pesquisas. "He recibido una carta del primer ministro de Israel en la que declara su interés por ayudarnos, porque uno de los participantes en el encubrimiento del crimen se encuentra en Israel", ha declarado este pasado viernes López Obrador, quien no ha informado sobre si Israel ha aceptado finalmente extraditar a Zeron, en comentarios recogidos por 'La Jornada'. "Lo están revisando y hay comunicación, no puedo decir más, pero me respondió la carta. Por cierto, últimamente ha estado él delicado de salud y le deseo que se recupere, el primer ministro de Israel. Y hay de parte del gobierno de Israel disposición de ayudarnos", ha indicado Obrador en un mensaje de apoyo a Netanyahu, intervenido la semana pasada para la colocación de un marcapasos. Los 43 jóvenes desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 a las afueras de Iguala, hecho que ha simbolizado durante años la impunidad de los grupos armados y su relación con las instituciones públicas. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa ve imposible a estas alturas que los jóvenes puedan seguir con vida, y el Gobierno mexicano los dio por muertos en agosto de 2022. Hasta el momento sólo se han identificado restos de tres de los 43 desaparecidos.