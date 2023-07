Más de 200.000 manifestantes israelíes protestan contra la reforma judicial por 30º semana consecutiva

Más de 200.000 personas han salido este sábado a las calles de las principales ciudades israelíes en la que es ya la 30º semana consecutiva de protestas contra la reforma judicial que impulsa el primer ministro, Benjamin Netayahu, y la primera manifestación sabatina después de la aprobación de la primera ley, que reduce las competencias judiciales para controlar al Gobierno. Este sábado ha generado polémica la exhibición en Tel Aviv por parte de los manifestantes de fotografías de policías tomadas durante las protestas previas que, según denuncian los manifestantes, se están extralimitando en sus atribuciones y en el uso de la fuerza, informa la prensa israelí. En los carteles se pueden ver claramente las caras y se incluyen los nombres de los agentes implicados. La Policía ha anunciado en respuesta la apertura de una investigación por un presunto delito de incitación a la violencia, insultos a un funcionario público y difamación. "La Policía de Israel insta a la gente a evitar publicaciones que dañen a policías y sus familias o los difamen", ha apuntado el comisario de la Policía israelí, Yaakov Shabtai. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha denunciado por su parte "la campaña para avergonzar e incitar a la violencia obra de anarquistas que tiene como objetivo a los heroicos policías de Tel Aviv, que protegen a la gente cada semana para aplicar la ley y mantener el orden público". Los manifestantes denuncian un uso excesivo de la fuerza con puñetazos, estrangulamientos, patadas y latigazos de jinetes durante las manifestaciones de la pasada semana en momentos en los que la protesta fue pacífica. Además señalan que los agentes portaban cascos que evitaban su identificación y no llevaban su placa conforme a normativa. La Asociación por los Derechos Civiles de Israel ha condenado la apertura de una investigación. "No hay base para acosar a los manifestantes por mostrar pancartas que dicen la verdad", ha apuntado el director del departamento legal de la Asociación, Avner Pinchuk. "En lugar de acosar a los manifestantes y afectar a su libertad de expresión, sería mejor que la Policía se asegure de que no se repitan los episodios de brutal y sádica violencia policial como los que hemos visto esta semana", ha añadido. Este sábado hay convocadas manifestaciones en Tel Aviv, Jerusalén, Rehovot, Ramat Gan, Ramat Hasharon, Haifa, Bat Yam, Karkur, Kfar Saba, Rishon Lezion, Modiin, Herzliya, Hod Hasharon, Beersheba, Netanya, Raanana, Givat Shmuel, Petah Tikva, Ashdod y Eilat. En la más numerosa, la de Tel Aviv, los manifestantes han cortado de nuevo la autopista Ayalon, como ya viene siendo habitual. A última hora de la noche la Policía seguía intentando desalojar a los manifestantes de la calzada.