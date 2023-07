Gemma Pinto, arropada por Marc Márquez en el último adiós a su hermano

La influencer Gemma Pinto se ha enfrentado a uno de los momentos más dolorosos de su vida tras perder a uno de sus tres hermanos, Marc Pinto Gasulla, que falleció el pasado 17 de julio a los 32 años de edad. Un duro golpe que la joven afrontó con el apoyo incondicional de Marc Márquez, que no se ha separado de su lado ni un solo segundo. Tanto es así que la pareja se dejó ver en el Tanatorio De Les Corts, en Barcelona, acompañando a todos los familiares que lloraban la triste pérdida de Marc. Ambos llegaban de la mano y con el rostro serio, de hecho, ella utilizaba gafas de sol para preservar su tristeza. Gemma y Marc estuvieron hablando en las inmediaciones del tanatorio con los compañeros y amigos de Marc, que se mostraron bastante afectados por su pérdida. Muy arropada, la influencer no dejó de recibir besos y abrazos de todos los que acudían a la despedida. En un momento dado, la influencer no pudo evitar las lágrimas y se separó del grupo con el que estaba hablando para desahogarse tranquila. Segundos en los que el piloto estuvo pendiente de ella, pero quiso dejarle su espacio para que se recuperase y volviese con todos sus seres queridos. Ella misma utilizaba sus redes sociales para despedir a su hermano con un bonito mensaje: "Gracias por TANTO". Un post que estaba compuesto de muchas fotografías en las que podemos ver la gran complicidad que había entre ambos y de cómo Gemma ha estado siempre apoyando a su hermano.