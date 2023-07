España y Japón llevan a un Mundial Absoluto su rivalidad en categorías inferiores

La selección española femenina buscará este lunes añadir a su clasificación a los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda el hacerlo como primera del Grupo C, para lo que necesita no perder ante Japón, un rival al que nunca se ha enfrentado oficialmente a nivel absoluto, pero con el que tiene una historia de alegrías y decepciones en las categorías inferiores. España se enfrenta en su último partido de la fase de grupos a uno de los países que más ha apostado por el fútbol femenino y que guarda bastantes similitudes en cuanto a estilo y filosofía de juego. De hecho, la RFEF y la Asociación Japonesa tienen un convenio de colaboración para trabajar para intercambiar conocimientos en diferentes ámbitos Japón parece haber perdido algo de fuerza en contraposición con el crecimiento del combinado nacional, que incluso le ha superado en el ranking mundial. Pero aunque el equipo de Jorge Vilda es ahora sexto del mundo, cinco puestos por encima de las japonesas, el palmarés de las niponas de seguramente superior, sobre todo con sus 'mayores' ya que fueron campeonas del mundo en 2011 y subcampeonas en 2015, dos veces 'reinas' de Asia y plata olímpica en Londres 2012, hitos aún lejos del fútbol femenino español. Pero sí coinciden más en las categorías inferiores, donde ambos países brillan, aunque el asiático puede presumir de ser el único del mundo que ha ganado las coronas mundiales a nivel absoluto, Sub-20 (2018) y Sub-17 (2014), estas dos últimas cruzándose en el camino de España, que ha sabido tomarse cumplidas revanchas y que actualmente es la campeona del mundo en las dos categorías inferiores. El lunes, jugadoras españolas y japonesas se reencontrarán después de haber vivido una rivalidad cuando era más jóvenes Hay que remontarse a 2010, al Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago, para ver el primer duelo entre españolas y japonesas, saldado por un claro 4-1 en la fase de grupos para las primeras, donde estaban Alexia Putellas e Ivana Andrés. España, campeona de Europa, acabó tercera esa cita, y Japón subcampeona. Cuatro años después, en el Mundial de Costa Rica, ambos combinados se volvieron a ver las caras con sus generaciones Sub-17. El asiático se impuso tanto en la primera fase (2-0) como en la histórica final (2-0), con un equipo ya liderado por la talentosa Yui Hasegawa e Hina Sugita, dos jugadoras titulares presumiblemente el lunes. El equipo español ya tenía figuras que están en esta Copa del Mundo como Aitana Bonmatí y Rocío Gálvez, además de Patri Guijarro. En el año 2016, España y Japón chocaron en los Mundiales Sub-17 y Sub-20. En el primero, el equipo español, donde sobresalían ya Eva Navarro y Ona Batlle, cayó en semifinales y acabó tercero al perder en la reedición de la final de dos años antes frente a las japonesas, finalmente subcampeonas. Semanas después, con gol de Mariona Caldentey y con un equipo con Bonmatí, Gálvez o Alba Redondo, España se impuso 1-0 en la fase de grupos de una cita donde Japón fue subcampeona e Hina Sugita fue elegida la mejor jugadora. LOS ÚLTIMOS MUNDIALES SUB-20 Y SUB-17 SONRÍEN A ESPAÑA Parte de estas generaciones volvieron a cruzarse dos años después en el Mundial Sub-20 y además por partido doble. El equipo español, con jugadoras como Bonmatí, Batlle, Guijarro, Navarro o Cata Coll de portera, se impuso 1-0, con gol de Carmen Menayo, en la fase de grupos, pero cayó en la final por 3-1 ante una Japón con futbolistas como Miyazawa, Ueki, Endo, Nagano y Minami, presentes en Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, cuatro años después el guión le fue favorable a la 'Roja', que se tomó la revancha a nivel Sub-20, proclamándose por primera vez campeona del mundo al batir 3-1 a Japón, con doblete de la ahora mundialista Salma Paralluelo que el lunes se volverá a encontrar con Maika Hamano, elegida Balón de Oro, Rian Ishikawa, o Aoba Fujino. Y meses después, en el Mundial Sub-17, un doblete de Vicky López en los minutos 87 y 93 sirvió para remontar épicamente un 1-0 y apear a las japonesas en cuartos de una cita que acabó con título para España. Las dos selecciones se conocen bien y ya se vieron las caras hace unos meses. A finales de noviembre, en La Cartuja de Sevilla, España se impuso por 1-0, con gol de Alba Redondo, en un partido donde sufrió ante un rival que alineó a casi una decena de jugadoras que podrían ser titulares el lunes. Además, el equipo que entrena Jorge Vilda se impuso por 3-1 en la She Believes Cup de 2020 y en la Copa Algarve de 2017 y empató (1-1) en un amistoso en 2019.