El PSOE defiende que la situación "sigue siendo la misma" tras perder un escaño en Madrid y apunta a Junts como llave

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha indicado que la situación respecto a la investidura tras el recuento del voto CERA, con el que el PP ha arrebatado un escaño a los socialistas en Madrid, sigue "siendo la misma" y ha asegurado que será Junts quien tenga que decidir el futuro Gobierno España. A falta del dato oficial de finalización del recuento, todo apunta a que el escrutinio general despojará al PSOE de un escaño por Madrid en favor del PP, con lo que finalmente los 'populares' contarían con 137 actas frente a las 121 con las que se quedarían los socialistas. Antes de este cambio la suma de PP (136) Vox (33) y Unión del Pueblo Navarro (1) se quedaba en los 170 escaños, mientras que la del bloque de la izquierda, sin añadir los votos de Junts, alcanzaba los 172, gracias a los 122 que se calculaban para el PSOE más Sumar (31), ERC (7), Bildu (6), PNV (5) y BNG (1). Pero tras perder el PSOE un escaño en Madrid, el bloque de la izquierda con independentistas y nacionalistas (sin Junts) se quedaría en 171 escaños, los mismos que alcanzaría el bloque de la derecha añadido ya el diputado que gana el PP. ESTAMOS IGUAL De momento, Coalición Canaria, que ha logrado una diputada, se mantiene en que no apoyará ningún gobierno en el que estén Vox o Sumar. La única opción para que Sánchez no tenga que recurrir a los síes de los de Carles Puigdemont sería lograr el respaldo de la electa nacionalista canaria Cristina Valido. En opinión de López, el cambio del diputado por Madrid no supone ninguna modificación respecto a la situación anterior y, a su juicio, será Junts quien tenga que decidir si prefiere un Gobierno "progresista" de "avance de libertades y derechos" o uno de "derechas con la ultraderecha" y de "retraso en la apuesta por la convivencia" y "confrontación". El dirigente socialista ha añadido que los dos bloques aspirantes a formar Gobierno también difieren en cómo se entienden y se respetan "la diversidad y las singularidades de nuestro país". "En el fondo esto es lo que sigue estando en juego después de las elecciones del 23 de julio, donde la mayoría de la ciudadanía dijo que no quería ningún tipo de involución", ha remachado el portavoz.