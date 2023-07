EEUU expresa su apoyo "incansable" al presidente de Níger, que continúa retenido tras el golpe de Estado

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha expresado públicamente este viernes su respaldo al presidente de Níger, Mohamed Bazoum, después de que el jefe de la Guardia Presidencial, Abdourahmane Tchiani, haya sido nombrado líder de la junta militar instaurada tras el golpe de Estado del miércoles. "He habado con el presidente de Níger Bazoum y ayer hablé con el ex presidente (Mahamadou) Issoufou para reiterar nuestro incansable apoyo al liderazgo continuo de Bazoum", ha escrito Blinken en su cuenta de Twitter. En la misma publicación, el secretario de Estado ha denunciado que "las acciones de unos pocos hombres están amenazando los cientos de millones de dólares de asistencia estadounidense que benefician al pueblo de Níger". Blinken, que ya transmitió su apoyo a Bazoum el miércoles durante una llamada, ha informado también de que se ha puesto en contacto con la ministra francesa de Exterior, Catherine Colonna, para abordar su "preocupación compartida" sobre lo ocurrido en Níger y "la necesidad urgente de restaurar al presidente Bazoum como el líder democráticamente elegido" del país mientras que la secretaria de Estado adjunta para Asuntos Africanos, Molly Phee, habló con el ministro de Exteriores de Níger, Hassoumi Massoudou, y el ex presidente Mahamadou Issoufu. Este mismo viernes por la mañana, el portavoz adjunto del departamento, Vedant Patel, ya remarcó la cercanía de la Administración Biden a las autoridades de Níger, a las que mostró su "apoyo inquebrantable", y pidió la "liberación inmediata" del presidente nigeriano. Mohamed Bazoum está retenido desde el miércoles, cuando un grupo de miembros de la Guardia Presidencial de Níger protagonizó un golpe de Estado. Esta acción ha venido motivada por el ahondamiento de la crisis económica y de seguridad en el país, que hace frente a un incremento de las operaciones de las ramas de los grupos terroristas Estado Islámico y Al Qaeda. La asonada ha azuzado nuevamente las preocupaciones sobre la inestabilidad política en Níger, un país que se ha visto sacudido por otros cuatro --ahora cinco-- golpes de Estado desde que obtuviera en 1960 la independencia de Francia, así como varios intentos frustrados, el último de ellos en 2021, días antes de que Bazoum asumiera el cargo.