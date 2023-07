Comienzan las deliberaciones para elegir primer ministro en funciones en Pakistán de cara a los comicios

La coalición del Gobierno paquistaní ha comenzado las deliberaciones para elegir al candidato que sustituirá al primer ministro del país, Shebhaz Sharif, en el próximo gobierno en funciones que será constituido como paso previo a las elecciones generales de otoño, si se cumple el calendario electoral tal y como está estipulado. Hay que recordar que la Asamblea Nacional de Pakistán completará el próximo 12 de agosto sus cinco años de mandato, momento en que las autoridades electorales deberán convocar elecciones en un plazo de dos meses, es decir, no más tarde del 11 de octubre. Ahora bien, es tal la tormenta política que atraviesa Pakistán que nadie da por cierto la celebración de los comicios en ese plazo, sobre todo teniendo en cuenta que la oposición ha boicoteado las asambleas locales de dos de los cuatro estados del país. Como cabía esperar, el elegido saldrá de las negociaciones entre los dos partidos más importantes de la coalición, la Liga Musulmana de Pakistán - Nawaz (PML-N) y el Partido Popular de Pakistán (PPP), que dirigen respectivamente el primer ministro saliente, Shehbaz Sharif, y el ministro de Exteriores, Bilawal Bhutto Zardari, representantes de dos de las grandes dinastías políticas nacionales. De momento no se ha confirmado ningún nombre a pesar de los rumores que apuntaban esta semana al ministro de Defensa, Jawaja Asif, y al de Finanzas, Ishaq Dar. Lo que sí ha confirmado Asif es que ambos partidos barajan ya "cuatro o cinco nombres" que comentarán con sus socios menores de coalición con vistas a un anuncio oficial dentro de una semana, según declaraciones recogidas por GEO TV. En el marco de estas consultas, los dos partidos escucharán con especial interés a uno de sus socios más destacados, el líder del partido fundamentalista islámico Jamiat Ulema-e-Islam, el clérigo Fazal ur Rehman, con quien el todavía primer ministro hablará en un par de días para concretar posturas. Hasta noviembre queda por ver lo que ocurre dentro del gran partido de oposición del país, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), cuyo líder y ex primer ministro, Imran Jan, se encuentra inhabilitado y enmarañado en decenas de acusaciones por ofensas al Gobierno. Jan fue el protagonista de uno de los periodos políticos más convulsos de la historia reciente del país, primero con su cese como primer ministro en moción de censura y después como epicentro de una ola de protestas a favor de su restitución, entre innumerables conflictos entre sus simpatizantes y las fuerzas de seguridad. El ex primer ministro sobrevivió incluso a un intento de asesinato durante un mitin político en Wazirabad, en noviembre pasado, durante la marcha de una monumental caravana de simpatizantes de camino a la capital, Islamabad.