Cecilia Gessa cree que el tema de Bertín Osborne se ha hecho viral para evitar hablar de otras cosas

El viaje del Rey Juan Carlos I a España está semana está teniendo poco trascendencia. De hecho, nada que ver con la primera vez que el emérito regresaba a su país después de exiliar en agosto de 2020. Sin embargo, su presencia en Sanxenxo parece que sigue molestando a algunos rostros conocidos que piensan que no debe volver. Es el caso de Cecilia Gessa, con la que hablamos este viernes en el concierto de Gloria Trevi, quien no dudaba en cargar duramente contra don Juan Carlos: "creo que nos estorba a muchos, no solamente a mí". La actriz no entiende que el emérito tenga una vida 'de lujo' y la demás población siga trabajando día a día para llegar a fin de mes, como es su caso: "Que no hace nada más que vivir estupendamente a costa del resto. Así que y yo, sin embargo, me mato a currar y bueno, llego justa final de mes. O sea que sí tengo mis reservas con él". También le hemos preguntado por la futura paternidad de Bertín Osborne y nos ha confesado que la trascendencia que ha tenido es "para despistar sobre otros temas que importan más, creo, no sé, de él y de otros tantos. Pero bueno, no sé eso... qué quieres que te diga. Ahora mismo yo tengo cosas más importantes en las que pensar que en este señor". Por último, Cecilia nos reconocía haber sentido miedo por el posible resultado en las elecciones generales: "tanto yo como mi entorno y no sé la gente decente, normal, coherente, humana, pues estábamos muy asustados" y nos confesaba haber sentido miedo por la calle: "bueno, a mí con otras personas, por ser, por ejemplo, de LGTBI o este tipo de cosas, por ser algo que ellos no quieren que esté en la calle".