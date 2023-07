Asamblea de pueblos indígenas de Panamá separa de su cargo al rey condenado por violación

Ciudad de Panamá, 29 jul (EFE).- La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), que engloba a 12 territorios indígenas del país centroamericano, decidió "separar" de su cargo en la junta directiva a Reynaldo Alexis Santana, rey de la comarca Naso Tjër Di, condenado por la violación de una menor.

"Las autoridades tradicionales de esta organización decidieron separar al Rey Naso Reynaldo Santana como miembro de la junta directiva" durante la XV Asamblea Ordinaria celebrada anoche, informó este sábado en un comunicado la Coonapip.

La asamblea, a la que no asistió el representante Naso, se celebró en territorio Wounaan, en la provincia meridional de Darién, y en ella los 11 miembros restantes respaldaron la decisión de retirar del cargo al rey Santana, explicó a EFE una fuente de la organización.

"Muy triste, es terrible, nunca nos imaginamos algo así, pero bueno, seguimos avanzando", dijo a EFE esta fuente.

El rey de la comarca indígena Naso Tjër Di de Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica, fue condenado a 5 años de prisión por violar a una menor. Los hechos sucedieron en una localidad de la comarca Naso en 2016, cuando la víctima tenía 12 años, y tras la confesión de la menor, la madre interpuso la denuncia.

"Los directivos de Coonapip señalaron que los hechos graves que involucra al Rey Naso en un caso de violación, por lo que se declaró culpable, y fue sancionado en un juicio en Bocas del Toro, no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia", subrayó el comunicado.

Las autoridades indígenas destacaron, según la nota, que no pueden "pasar inadvertido el hecho y se mantendrán vigilantes sobre este caso, advirtiendo que mantienen el compromiso de cero tolerancia ante hechos bochornosos como este".

Esta decisión no influye, sin embargo, en el puesto que la comarca Naso mantiene en la directiva de Coonapip, como parte de las 12 estructuras de los pueblos originarios de Panamá, explicaron.

LA CONDENA POR VIOLACIÓN

Un tribunal declaró culpable el pasado miércoles al líder indígena, que deberá pagar "60 meses de prisión" además de una pena accesoria que le inhabilita "para ejercer funciones públicas".

Sin embargo, el tribunal admitió la solicitud del reemplazo de pena por trabajo comunitario, desencadenando una fuerte indignación. La decisión la tomará el próximo 3 de agosto un juez de cumplimiento.

"Era familia, vivía detrás de nuestra casa. Cuando llegué de la escuela a la casa, me quité el uniforme, estaba sola y él me llamó. Confiaba en él porque era mi tío. Fui, pasó lo que pasó. Yo no quería, tenía 12 años", declaró a EFE esta semana la víctima, ahora de 19 años.

La víctima, originaria del pueblo Naso, dijo sentirse "mal y triste porque no se hizo justicia" a la vez que tiene "miedo" porque "no quiere ver a esa persona". Según relata, Santana, en el trono desde 2011, "intentó" violarla hasta en tres ocasiones y la amenazaba.

El Consejo de la Comarca Naso se reunirá este lunes para definir el futuro del aún rey.

El pueblo Naso, una de las siete etnias indígenas de Panamá junto con los Emberá, Wounaan, Guna, Ngäbe, Buglé y Bri-Bri, se organiza en una "monarquía asamblearia" liderada por un rey con una corona de plumas de águila, un trono, palacio y cetro.

El trono solía pasar de padres a hijos, pero desde hace unos años los propios súbditos son los que escogen al monarca entre los miembros de la familia real que decidan presentarse a las "elecciones" y los que además tienen la potestad para destituirle.