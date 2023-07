Al menos cinco hondureños muertos y 18 heridos al estrellarse en México la furgoneta que les transportaba

Al menos cinco migrantes hondureños, entre ellas un niño de dos años, han muerto y otros 18 han resultado heridos al estrellarse la furgoneta en la que viajaban por el estado mexicano de Tabasco, en la costa sur del país. El siniestro, cuyas causas exactas están bajo investigación ocurrió por la mañana del jueves en la carretera entre Villahermosa y Coatzacoalcos. La furgoneta, tipo Urvan, transportaba a 22 migrantes más un conductor mexicano, herido en el accidente. Los migrantes han sido identificados como 10 niños y adolescentes, once mujeres y dos hombres. Los fallecidos son cuatro mujeres y el menor. Este último falleció en el hospital, según el comunicado publicado por el Instituto Nacional para la Migración (INM) de México. Los heridos han sido trasladados al Hospital Regional de Cárdenas y a la Clínica Particular El Carmen y dos de ellos, hombres adultos entre los que está el padre del menor fallecido, ya tienen el alta y reciben apoyo psicológico en la Estación Migratoria de Villahermosa. Poco después, un menor de nueve años fue trasladado al Hospital del Niño de la ciudad de Villahermosa en compañía de su madre, para someterse a una operación de emergencia que le dejó estabilizado. Por su parte, el INM ya se ha puesto en contacto con el Consulado de Honduras en el país, que se hará cargo de los trámites para el reclamo de los cuerpos de los fallecidos. Todos los supervivientes, apunta el Instituto, han recibido o recibirán visados humanitarios conforme tengan el alta. MÁS DE 150 MIGRANTES RESCATADOS Por otro lado, el INM también ha informado de una operación ocurrda en las últimas horas en el estado de Sonora, en el norte del país, que se ha saldado con la liberación de 154 migrantes procedentes de África, Asia y Sudamérica, retenidos contra su voluntad desde hace varios días en un piso franco y en los alrededores de la Central Camionera de la ciudad de Sonoyta. En la primera operación fueron liberados 46 migrantes (24 de India, 19 de Mauritania y tres de Senegal), entre ellos un niño y un adolescente no acompañado, custodiados por dos sujetos de nacionalidad mexicana que han sido detenidos. La segunda operación en la Central Camionera se ha saldado con la liberación de 108 personas de las siguientes nacionalidades: 41 de Egipto, 34 de Ecuador, 28 de Mauritania, cuatro de Senegal y uno de Angola. Entre ellos se encontraban 78 adultos (73 hombres y cinco mujeres), ocho núcleos familiares con 14 adultos y 12 menores y cuatro niños no acompañados.