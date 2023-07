Un exdirector del Mossad compara los aliados de Netanyahu con el Ku Klux Klan

El exdirector del servicio de Inteligencia israelí --el Mossad-- Tamir Pardo ha acusado este viernes al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, de contar con aliados políticos de ideología extremista a los que incluso ha llegado a comparar con la organización supremacista blanca estadounidense Ku Klux Klan. Pardo, quien lideró el Mossad entre 2011 y 2016, bajo el mandato del propio Netanyahu, ha lamentado que el primer ministro haya incluido en su Gobierno a "partidos racistas" a los que ha catalogado como "mucho peores" que la mencionada organización por sus posiciones contrarias a la población y los territorios palestinos. Así, el exdirigente del Mossad ha cargado contra la reciente aprobación en la Knesset --el Parlamento israelí-- de parte de la polémica reforma judicial impulsada por Netanyahu. El Parlamento aprobó a comienzos de semana la conocida como cláusula de sensatez', tal y como recoge 'The Times of Israel'. "El líder del partido ha perdido la cabeza. Nada de lo que sucedió habría sucedido si el primer ministro no hubiera liderado el proceso", ha afirmado Pardo, quien además ha lamentado que "alguien ha cogido al Ku Klux Klan y lo ha llevado al Gobierno". "Esto es lo que ha sucedido", ha añadido. "Es como un caballo que corre hacia la meta con los ojos vendados y orejeras", ha aseverado Pardo al respecto del primer ministro Netanyahu, a quien ya no reconoce en el líder "cauteloso" que conoció durante su etapa al frente del servicio de Inteligencia de Israel. Finalmente, el exdirector del Mossad ha alertado de que si Israel no resuelve esta situación --que ha llevado a constantes manifestaciones y división social-- corre el peligro de terminar, dice, pareciéndose a un país centroafricano "estancado en los años 60 del siglo pasado". Esta misma semana, el ex primer ministro Ehud Olmert (2006-2009) advirtió de que las tensiones originadas por la reforma judicial del actual Gobierno de Netanyahu están provocando que el país esté "entrando en una guerra civil".