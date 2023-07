Temas del día de EFE News Latino del 28 de julio de 2023

EEUU TRUMP

Washington - A la espera de la posible imputación por su responsabilidad en el asalto al Capitolio, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump sigue sumando imputaciones -con otros tres cargos contra él en el caso de los documentos clasificados- mientras prosigue su carrera electoral.

Nueva York.- ARGENTINYA YPF.- Se cierra en un tribunal de Nueva York un juicio para determinar la multimillonaria compensación que Argentina puede tener que pagar a dos firmas por la expropiación de YPF en 2012.

San Juan- PUERTO RICO MÚSICA.- El artista urbano puertorriqueño Darell lanza su nueva producción, "Everybody go to the Discotek", que incluye colaboraciones con sus colegas Nicky Jam, Wisin, Ozuna, Myke Towers, Sech, Omar Courtz, entre otros.

