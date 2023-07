Temas del día de EFE Internacional del 28 de julio de 2023 (10.00 GMT)

NÍGER GOLPE

Niamey - Dos días después del golpe de Estado militar que depuso al presidente de Níger, Mohamed Bazoum, la calma reina este viernes en las calles de la capital Niamey, donde no hay presencia militar pero sí un dispositivo policial para prevenir nuevos disturbios. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Macron dice que el golpe en Níger es "profundamente peligroso" y pide la liberación de Bazoum (Texto) (Enviado)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev - Mientras Ucrania prosigue su contraofensiva en el sur, en la región de Zaporiya, y en el este, Rusia afirma que su defensa antiaérea ha derribado un dron ucraniano en la región de Moscú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Odesa (Ucrania) - La invasión rusa de Ucrania tuvo su reflejo en la esgrimista Olga Jarlan, descalificada del Campeonato Mundial por negarse a estrechar la mano de su oponente rusa, sólo un día después de que las autoridades deportivas locales dieran luz verde a los atletas ucranianos para competir en torneos internacionales contra los rusos y bielorrusos que participen bajo bandera neutral. Por Rostyslav Averchuk (Texto)

- Esgrimista ucraniana descalificada cree que reglas de competición deben reflejar realidad (Texto) (Vídeo) (Enviado)

PERÚ CRISIS

Lima - La presidenta peruana, Dina Boluarte, ofrece su primer discurso a la nación como mandataria durante el aniversario de la independencia de su país con unas tasas de aprobación inferiores al 10 % y con el pulso de sus detractores en las calles, donde se han convocado de nuevo para exigir su renuncia y un adelanto electoral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SINGAPUR EJECUCIÓN

Singapur - Singapur llevó a cabo la primera ejecución de una mujer en casi dos décadas, Saridewi Djamani, de 45 años, condenada a muerte por traficar alrededor de 30 gramos de heroína, en un país que ha batido récords el año pasado ahorcando en pocos meses a once presos, incluyendo un traficante de heroína con discapacidad intelectual. (Texto) (Audio)

- Human Rights Watch denuncia la "inhumanidad" de Singapur tras la ejecución de una mujer (Texto) (Enviado)

COREA GUERRA ANIVERSARIO

Seúl.- Corea del Norte mostró hoy los nuevos frutos de su programa de modernización armamentística exhibidos en el desfile militar del 70 aniversario del fin de la Guerra de Corea, al tiempo que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se ha reunido una segunda vez con el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú. (Texto) (foto) (Audio) (vídeo) (Enviado)

RUSIA ÁFRICA

Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció hoy que su país incrementará su presencia diplomática en África al abrir la sesión plenaria de la segunda cumbre Rusia-África, que se celebra en San Petersburgo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Putin asegura que Rusia firmó contratos de armas con más de 40 países africanos (Texto) (Enviado)

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO

Tijuana (México) - Pese a los crecientes riesgos en la frontera entre México y Estados Unidos, organizaciones civiles alertan porque aumentan los casos de migrantes desesperados que se atreven a cruzar ante las fallas de la aplicación CBP One para solicitar asilo ante las autoridades estadounidenses. (Texto) (Foto) (vídeo)

BRASIL PARAGUAY

Brasilia - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe al mandatario electo paraguayo, Santiago Peña, en Brasilia, para conversar sobre temas de la agenda bilateral y regional, con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur como telón de fondo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PROTESTAS

Jerusalén - Con flores y banderas israelíes teñidas de rosa, decenas de miles de mujeres han tomado las calles de Israel para denunciar la lenta pero efectiva abolición de sus derechos con la reforma judicial que impulsa el gobierno "fascista y misógino" de Benjamín Netanyahu. Por Yemeli Ortega (Crónica) (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Enviado)

CENTROAMÉRICA ABORTO

Ciudad de Panamá - La región del mundo que más penaliza el aborto es Centroamérica, donde las mujeres se enfrentan a condenas de cárcel por la interrupción del embarazo, aunque sea involuntario, y la presión social obliga a ser madres a chicas muy jóvenes, incluso en casos de violación. Por Ana de Léon. (Texto) (foto) (vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Moscú.- RUSIA ÁFRICA.- Segunda jornada de la cumbre entre Rusia y África en San Petersburgo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL PARAGUAY.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe al mandatario electo paraguayo, Santiago Peña, en Brasilia, para conversar sobre temas de la agenda bilateral y regional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ CRISIS.- La presidenta peruana, Dina Boluarte, ofrece su primer discurso a la nación como mandataria durante el aniversario de la independencia de su país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Yakarta.- UE DEFORESTACIÓN - Malasia e Indonesia, los mayores exportadores de aceite de palma en el mundo, se han aliado contra la regulación antideforestación de la Unión Europea (UE), que han calificado de imperialista y discriminatoria contra los pequeños productores. por Gaspar Ruiz-Canela y Steven Handoko (Texto) (Foto) (Vídeo)

Colombo.- SRI LANKA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inicia una visita de dos días a Sri Lanka para impulsar las relaciones con su homólogo esrilanqués, Ranil Wickremesinghe. Se trata de la primera visita oficial de un mandatario francés en la nación isleña.

Nueva York.- ARGENTINYA YPF.- Se cierra en un tribunal de Nueva York un juicio para determinar la multimillonaria compensación que Argentina puede tener que pagar a dos firmas por la expropiación de YPF en 2012. (Texto)

14:30h.- Caracas.- VENEZUELA ELECCIONES.- La oposición de Venezuela agrupada en la Plataforma Unitaria (PU) fija posición en torno a los "recientes acontecimientos" relacionados con las primarias internas en las que el antichavismo elegirá a un candidato que enfrentará al oficialismo en las elecciones presidenciales de 2024. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Tegucigalpa.- HONDURAS EEUU.- La presidenta de Honduras, se reúne en Tegucigalpa con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson. (Texto) (Foto)

13:00h.- Bogotá.- COLOMBIA PAZ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y las delegaciones del Gobierno y la guerrilla del ELN dan inicio al Acuerdo de Participación con la instalación del Comité Nacional de Participación (CNP), instancia especial transitoria emanada de la Mesa de Diálogos de Paz con un mandato específico de promover el diseño del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Guatemala.- GUATEMALA ELECCIONES.- - Ciudad de Guatemala - La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, encabezada por el español Manuel Sánchez de Nogués,despliega a 40 de sus miembros en Guatemala con miras al balotaje por la presidencia del próximo 20 de agosto. (Texto)

Buenos Aires - LATINOAMÉRICA DERECHOS HUMANOS - La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) celebra en Buenos Aires su 19° Congreso, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir y erradicar la desaparición forzada de personas en el continente. (Texto)

San Juan - PUERTO RICO MÚSICA - El artista urbano puertorriqueño Darell lanza su nueva producción, "Everybody go to the Discotek", que incluye colaboraciones con sus colegas Nicky Jam, Wisin, Ozuna, Myke Towers, Sech, Omar Courtz, entre otros.(Texto)

Caracas .- VENEZUELA TRABAJO.- Los adultos mayores están volviendo al mercado laboral en Venezuela, un fenómeno empujado por factores como la precarización de las pensiones -en uno de los países con menor edad requerida para la jubilación- y el encarecimiento de la vida en la nación con la inflación más alta del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Bogotá.- COLOMBIA TRATA.- El Ministerio del Interior de Colombia presenta la campaña contra la trata de personas. Casa Dann Carlton Hotel. Call 93 B No. 19-44. (Texto)

17:00h.- Caracas.- VENEZUELA LGBTI.- Activistas y ONG de la comunidad LGBTI en Venezuela protestan en Caracas para exigir que se detenga la "criminalización" contra personas por su orientación sexual, identidades y expresiones de género, luego de que el pasado lunes fueran detenidos 33 ciudadanos miembros de este colectivo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- San José.- PARAGUAY D.HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, emite una sentencia por el caso López Sosa contra Paraguay, que se refiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Texto). EFE

