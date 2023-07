Países de la CAN acuerdan acciones conjuntas para promover identidad cultural andina

MADRID, 28, (Europa Press) En la sede de la Secretaría General de la CAN en Lima, se desarrolló el V Consejo Andino de Ministros de Cultura de la Comunidad Andina, en el cual las autoridades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acordaron impulsar acciones conjuntas enfocadas en fortalecer la identidad cultural andina. Participaron de la reunión, la ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, en representación de la Presidencia Pro Tempore, el ministro de Cultura de Colombia, Jorge Ignacio Zorro, la ministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador, María Elena Machuca, el director general de Industrias Culturales y Creativas del ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización de Bolivia, Bartolomé López y el secretario general de la Comunidad Andina, Diego Caicedo. Asimismo, la representante de la UNESCO en el Perú, Guiomar Alonso, el Embajador de Ecuador en el Perú, Galo Yépez, el embajador de Bolivia en el Perú, Carlos Aparicio entre otras autoridades. En la sesión realizada el martes 25, la ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, destacó el compromiso del sector para impulsar la integración de la Comunidad Andina, desde el rol que tiene la cultura para el proceso de integración y desarrollo de los pueblos, y presentó el informe final del Comité Andino de Asuntos Culturales (CAAC), ejecutado durante la Presidencia Pro Tempore (PPT) del Perú, periodo 2022-2023. "La CAN une a los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú, aportando al diálogo para trabajar en torno a la economía creativa, el patrimonio inmaterial, la defensa del patrimonio cultural, patrimonio arqueológico, el Qhapaq Ñan y los museos, ejes temáticos que nos fortalecen y consolidan como región. El reto, de ahora en adelante, es el fortalecimiento de la identidad cultural y nuestras vinculaciones a nivel de la región andina", indicó. El secretario general de la CAN, Diego Caicedo, saludó el activo trabajo realizado durante el último año por el mencionado Comité, destacando las diversas actividades enmarcadas en los seis ejes del plan de trabajo. Resaltó que la cultura andina haya sido notablemente visibilizada a través de los eventos virtuales e intercambio de experiencias llevados a cabo en el último año, así como la publicación de importantes documentos de trabajo, como el Boletín sobre Casos de Bienes Culturales Recuperados y el referido a la Documentación del Patrimonio Cultural Mueble con fines de identificación. "La cultura es una herramienta clave en el proceso andino de integración, nos identifica, nos une, es nuestro sello ante el mundo y por ello debemos continuar trabajando conjuntamente", indicó el secretario. En tanto, la ministra de Cultura y Patrimonio de Ecuador, María Elena Machuca, expresó el compromiso de su país con la región andina y dijo que continuarán promoviendo políticas públicas, culturales y patrimoniales en beneficio desde este sector, vital para las economías y desarrollo para nuestros países. El ministro de Cultura de Colombia, Jorge Ignacio Zorro, afirmó que los países miembros de la CAN tienen lazos culturales, históricos y ancestrales desde hace varios siglos, por ello, las posibilidades de articulación nos llevan a encontrar puntos en común en ese pasado. Por su parte, el director general de Industrias Culturales y Creativas de Bolivia, Bartolomé López, señaló la importancia de que, a través de la Comunidad Andina, los países continúen salvaguardando nuestro patrimonio cultural y aseguró que Bolivia que asumirá la Presidencia Pro Tempore de la CAN en agosto, dará continuidad a este mismo objetivo en favor de la cultura andina. Tras la reunión, los ministros suscribieron la Declaración de Lima y visitaron la feria Ruraq Maki, que se realiza en la sede del ministerio de Cultura del Perú, evento que reúne a más de 140 colectivos de artesanos y artistas tradicionales y que este, tiene una pabellón especial dedicado a la cultura de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.