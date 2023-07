Japón avisa que el equilibrio militar entre China y Taiwán se está "inclinando rápidamente" a favor de Pekín

El Ministerio de Defensa japonés ha avisado este de que China ha incrementado drásticamente sus "actividades militares de coerción" contra Taiwán a lo largo de 2022 y que el delicado equilibrio militar que aliviaba en parte la histórica tensión entre Pekín y Taipéi se está "inclinando rápidamente" a favor del Ejército chino, según las conclusiones del Informe Estratégico de Defensa presentado este viernes por el titular de la cartera, Yasukazu Hamada. El Ministerio pone como ejemplo particular el significativo incremento de las aproximaciones de aviones de combate y buques de guerra chinos a la línea divisoria del estrecho de Taiwán que delimita la zona de seguridad de la isla, y que han pasado de las 971 registradas en 2021 a las 1.733 al año siguiente. "El hecho de que China esté desarrollando esta clase de actividades significa que la situación ahora mismo se está desarrollando en su beneficio", indica el documento, recogido por la agencia oficial de noticias japonesa Kiodo. China y Japón cumplieron el año pasado 50 años de unas enormemente complejas y difíciles relaciones diplomáticas, eclipsadas de un tiempo a esta parte por las tensiones en torno a las disputas territoriales entre ambos en la región del Indo-Pacífico. Tokio ha ido acercando posturas con Taiwán, que rechaza la soberanía china, en particular desde la pandemia, con la entrega de vacunas a la isla. Ese mismo año, el Ministerio de Defensa japonés mencionó por vez primera a Taiwán por nombre en su documento anual de seguridad. Volviendo al informe y en términos generales, Japón percibe a China como "una cuestión de grave preocupación" para la comunidad internacional y avisa que Pekín representa "mayor desafío estratégico" de la actualidad para Japón y sus aliados, comenzando por Estados Unidos. En este sentido, el informe recomienda que Japón responda "en cooperación y colaboración" con sus socios norteamericanos y "otros países con la misma mentalidad". El documento avisa que China podría tener la intención de acelerar su plan para construir "un Ejército de clase mundial para mediados de siglo", gracias en parte a la asistencia de Rusia, con la que mantiene vínculos cada vez más estrechos en el ámbito militar como demuestran "sus constantes ejercicios conjuntos, que son claramente una exhibición de fuerza contra Japón". CHINA PROTESTA EL INFORME POR "EXAGERADO" La réplica del Gobierno chino ha llegado poco después de la presentación del informe, que Pekín entiende como "una grave injerencia en sus asuntos internos", repleto de inexactitudes y ejemplo de la política "belicista" de Japón, en palabras de la portavoz de Exteriores, Mao Ning. "Se trata de un documento que exagera la llamada 'amenaza de China' y no hace sino alimentar la tensión regional", ha denunciado la portavoz, quien ha instado a Japón a que "respete las preocupaciones de seguridad de sus vecinos, reflexione sobre su propia historia belicista, y deje de exagerar y de encontrar excusas para justificar que son ellos quienes están incrementando el potencial de sus fuerzas". La portavoz recordó en este sentido la revisión de seguridad estratégica presentada por Japón a finales del año pasado, que comportaba un enorme incremento del presupuesto de Defensa y contemplaba el permiso para iniciar operaciones militares de contraataque en territorio rival. Además, la portavoz ha declarado que "no hay tal equilibrio militar entre parte alguna" porque China, como viene aseverando desde hace décadas, es "parte inalienable de territorio chino y esta cuestión es puramente un asunto interno", según declaraciones recogidas por el diario estatal chino 'Global Times'.