Isabel Márquez, madre de Chabeli Navarro, guarda silencio tras su entrevista en televisión

Isabel Márquez, madre de Chabeli Navarro, ha llegado a Sevilla este mediodía después de intervenir este jueves en el programa 'Y ahora Sonsoles' y defender públicamente a su hija después de los comunicados de Bertín Osborne. Muy discreta a la hora de hablar, parece que no quiere hacer ningún comentario más sobre la delicada situación que está viviendo la familia tras conocerse que la participante de 'MyHyV' abortó. Con gafas de sol, Isabel llegaba a la estación de AVE y aseguraba ante las cámaras que "no voy a hablar, ya hablé ayer" tras preguntarle cómo se encontraba tras la entrevista que concedió ayer en televisión. Esta mañana hablábamos con Chabeli y nos aseguraba que estaba muy agradecida a la defensa que ha hecho su madre en televisión, dejando claro que sí estuvo a la altura cuando decidió abortar a pesar de que le contaba "la mitad de la mitad" de todo lo que estaba viviendo con el presentador. Cuando le comentábamos a Isabel si prefería quedarse al margen en la polémica, nos contestaba que "sí" y se disculpaba con la prensa al no hacer ninguna declaración al respecto: "Lo siento, de verdad", reflejando su posición como madre en todo momento.