HRW pide a los militares de Níger restaurar "inmediatamente" los DDHH fundamentales y proteger a los civiles

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido a un grupo de militares de Níger, que protagonizó el miércoles un golpe de Estado, que restauren "inmediatamente" los Derechos Humanos fundamentales y proteger a los civiles. Además, ha instado a los líderes del golpe a garantizar un trato legal y con respeto hacia el depuesto presidente, Mohamed Bazoum, al ministro de Interior, Hamadou Adamou Souley, y al resto de funcionarios bajo custodio del Ejército. "Las autoridades militares de Níger están obligadas a respetar los derechos de todas las personas bajo custodia, incluidos Bazoum, su familia y otras personas detenidas", ha declarado la investigadora superior en el Sahel de HRW, Ilaria Allegrozzi, según un comunicado de la organización. "(Los militares) deben proporcionar de inmediato un cronograma específico para el regreso a un gobierno civil democrático y defender el derecho de todos los nigerinos a elegir a sus líderes", ha añadido Allegrozzi. El Ministerio del Interior de Níger ha anunciado este jueves la prohibición de las manifestaciones públicas en el país, medida que ha llegado horas después de que manifestantes irrumpieran en la sede nacional del principal partido gobernante, destrozando el local e incendiando vehículos frente al edificio. Por el momento no están claros los motivos del levantamiento, que ha derivado en el establecimiento de una junta militar --de nombre Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria (CNSP)--. El portavoz del organismo, Amadou Abdramane, anunció además la disolución de la Constitución, la instauración de un toque de queda y el cierre de las fronteras del país. Además, decenas de personas se manifestaron en Niamey para protestar contra la asonada y exigir la liberación de Bazoum, si bien la protesta fue inmediatamente disuelta. "El nuevo liderazgo militar de Níger debe garantizar que se respeten los Derechos Humanos de todos. Los socios regionales e internacionales de Níger deben monitorear de cerca la situación y usar su influencia para que no se violen los derechos básicos", ha insistido la investigadora. Por su parte, la defensora de Derechos Humanos en Níger, Rabia Djibo Magagi, ha asegurado a HRW que "el malestar generado por el golpe no debe crear un vacío en la protección de los derechos y libertades fundamentales" y que "las nuevas autoridades militares deben garantizar que se respeten los Derechos Humanos de todos los nigerinos". La asonada arrancó a primera hora del miércoles, cuando un grupo de miembros de la Guardia Presidencial --encabezada por Oumar Tchaini desde 2011-- bloquearon los accesos al Palacio Presidencial en la capital, Niamey, e hicieron un llamamiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional a sumarse a su levantamiento contra Bazoum. Estas acciones han provocado una catarata de condenas por parte de la comunidad internacional --Naciones Unidas, la Unión Africana (UA), la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión Europea (UE) y países como Estados Unidos, España y Francia--, que han reclamado la liberación de Bazoum y la conservación del orden constitucional. Niamey es un aliado clave de varios países occidentales, incluidos Estados Unidos y Francia, en la lucha contra el yihadismo y hasta ahora ha logrado evitar la inestabilidad política que ha afectado a otros países de la región por la inseguridad a causa del repunte de los ataques por parte de Al Qaeda, Estado Islámico y Boko Haram.