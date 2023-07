Google implementa alertas en Android para notificar a los usuarios de seguimientos no deseados con rastreadores

Google ha anunciado que ha comenzado a implementar las alertas de seguimientos desconocidos o no deseados para usuarios de Android 6.0 y versiones posteriores, que recibirán alertas cuando el sistema detecte que un dispositivo de localización que pueda rastrear su ubicación. Dispositivos como los de Tile, los AirTags de Apple o los Smart Taf de Samsung se utilizan habitualmente para localizar objetos de uso diario, como pueden ser mochilas, bolsos, llaves o carteras, en caso de pérdida y siempre con el apoyo de una aplicación móvil. Habitualmente, estos localizadores funcionan con Bluetooth, de modo que mandan una señal segura a través de este sistema, que detectan los dispositivos cercanos de la red Buscar en el caso, por ejemplo, de los AirTag. Entonces, se envían estos datos a iCloud y permite a los usuarios verlo en un mapa desde la 'app'. A pesar de su uso principal para encontrar objetos perdidos, se han detectado usos malintencionados de estos localizadores, con los que también se puede rastrear la ubicación o actividad de una persona, generalmente sin su conocimiento ni su consentimiento. Compañías como Google y Apple, con el apoyo de firmas como Samsung, Tile o Eufy, se han unido en una iniciativa con la que buscan establecer unos estándares en la industria que permitan controlar la monitorización no deseada. El fabricante de Pixel, por su parte, anunció en la pasada conferencia para desarrolladores Google I/O 2023 que estaba trabajando en un sistema de alertas de rastreadores desconocidos en Android, que notificarían a los usuarios en caso de que sus teléfonos detectaran que un rastreador desconocido se estuviera moviendo con ellos. La firma tecnológica estadounidense ha anunciado ahora que ha comenzado a implementar estas notificaciones para los usuarios de dispositivos con Android 6.0 y versiones posteriores del sistema operativo. Una vez se reciba esta alerta, se puede acceder a ella para obtener más información sobre el rastreador y ver un mapa donde se detectó este dispositivo. Asimismo, se puede 'Reproducir sonido', para que el rastreador emita un ruido y se pueda localizar sin que el propietario de este lo sepa. Google ha comentado que, de momento, esta novedad funciona con los AirTags de Apple, aunque continuará trabajando con los fabricantes de otros rastreadores para que esta nueva característica también funcione con sus productos. Además, ha anunciado que cuando los usuarios acerquen un rastreador a la cubierta trasera de un terminal Android, algunos de estos 'tags' pueden compartir el número de serie o información adicional sobre su propietario, así como los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono. Otras opciones que ha propuesto Google es la de deshabilitar y desvincular el rastreador para que su propietario deje de recibir actualizaciones de ubicación; así como escanear manualmente un lugar para verificar si existen rastreadores separados de sus propietarios. Esta alternativa está incluida en el menú de Configuración del terminal. Más concretamente, en el apartado de Seguridad y emergencia. Entonces, el terminal tardará unos 10 segundos en completar el escaneo manual y, a continuación, muestra una lista de rastreadores próximos al móvil. ACTUALIZACIÓN EN FIND MY DEVICE Google también ha compartido novedades sobre el lanzamiento de su propia red de búsqueda de dispositivos, Find My Device, que también anunció en Google I/O 2023 para Android, cuando dijo que llegarían en verano. Con estas nuevas funcionalidades, los usuarios podrán ubicar sus pertenencias perdidas utilizando nuevos 'tags' de seguimiento Bluetooth de terceros. Asimismo, la firma tecnológica ha dicho que continúa su trabajo conjunto con Apple para redondear una especificación conjunta de alertas de rastreadores no deseados "para finales de este año", según este comunicado. Por el momento, los fabricantes han tomado la decisión de suspender el lanzamiento de la red Find My Device hasta que Apple "haya implementado protecciones para iOS".