Eva Navarro: "Debutar en un Mundial después lo que he pasado con las lesiones es increíble"

La delantera de la selección española Eva Navarro comentó este viernes lo "increíble" que es debutar en un Mundial con la Absoluta después de lo "duro" que ha pasado estos dos años, en los que ha estado apartada de los terrenos de juego por las lesiones de rodilla. "Me llegaron mensajes de toda la familia, después de todo lo duro que he pasado estos años con las lesiones, poder debutar en un Mundial con este 'equipazo' ha sido increíble y los mensajes han sido de la gente que ha estado conmigo en lo bueno y en lo malo y ahora toca disfrutarlo", declaró Navarro en rueda de prensa. La extremo salió en la segunda parte ante Zambia y dio dos asistencias en lo que fue un debut "soñado". "Todas estamos trabajando para ganar, las que están en el banquillo y las que salen de inicio, las 23 somos importantes y la que salga lo va a hacer bien", recordó. Sobre el partido que les va a enfrentar a Japón el lunes, la murciana remarcó que están preparándolo con muchas "ganas e ilusión" y que van a salir a por ganar porque quieren "estar arriba". "Estamos pensando en salir a ganarles, va a ser un partido difícil e importante y estamos trabajando para ello", explicó. Tanto en el Atlético de Madrid como en la selección, la joven jugadora de 22 años destaca desatascando partidos desde el banquillo y estando siempre "disponible" para el entrenador. "Si salgo de inicio genial porque puedo ayudar desde el principio, pero si tengo que salir desde el banquillo voy a ayudar igual", reconoció. Pese a que sabe lo que es ser campeona del mundo, al haberlo conseguido en categoría Sub 17 en 2018, debutar en un Mundial Absoluto es lo "máximo". "Recuerdo el Mundial Sub-17 en Uruguay, que estás en una 'burbuja', pero llegar aquí con este equipo y estas jugadoras es a lo que aspiras como futbolista", argumentó. La de Yecla tiene en la estrella del equipo, Alexia Putellas, a una "referente" que ayuda a todas "dentro y fuera" del terreno de juego. "Te ayuda a sacar lo mejor de ti si tienes un día malo y eso es importante", confesó. Además, el grupo tiene a las familias cerca en Nueva Zelanda, un "plus" para ellas, ya que disfrutar de ellos les genera "alegría". "También pasamos tiempo libre jugando a juegos entre nosotros, lo que ayuda a salir de la rutina", celebró.