EEUU muestra su inquietud por el apoyo de Corea del Norte a Rusia en la guerra

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha mostrado su inquietud por el apoyo de Corea del Norte a Rusia en la guerra tanto a través de comunicados públicos como por el envío de armamento. "Seguimos increíblemente preocupados. Mire, el apoyo de Corea del Norte a la brutal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ya sea a través de declaraciones públicas, ya sea a través de transferencias de armas que hemos discutido anteriormente, todo esto ilustra claramente su papel desestabilizador e irresponsable en los asuntos internacionales", ha señalado Patel durante una rueda de prensa. Además, ha insistido en el compromiso de Estados Unidos con la desnuclearización de la Península de Corea a pesar de que Pyongyang no esté "interesada en compromisos diplomáticos". "El programa de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte representa una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales y constituye una flagrante violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. "El apoyo de Rusia a estos programas de armas ilegales al bloquear acciones adicionales en el Consejo de Seguridad de la ONU, al participar en eventos en Pyongyang que celebran estas armas, al no tomar medidas enérgicas contra las actividades de evasión de sanciones de Corea del Norte: todo esto solo destaca cuán perjudicial se ha vuelto para preservar la paz y la seguridad internacionales", ha declarado Patel, en referencia a la visita del ministro de Exteriores ruso, Sergei Shoigu, a Corea del Norte con motivo del 70 aniversario del armisticio que partió en dos a la península. Además, ha señalado que esperan que China use su influencia con el país para que vuelva al diálogo y se abstenga de "actividades desestabilizadoras".